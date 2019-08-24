【Jordan Brand大專賽】繼承已故隊友意志　嶺大以快擊破中大晉級

一場勝利，對嶺大男籃而言不僅僅是晉級而已，更重要是背負住一位已離去的靈魂。 Jordan Brand大專賽相隔兩日後在周六（24日）於荃灣體育館重燃戰火，力爭奪冠的香港嶺南大學在8強遇上勁旅之一的香港中文大學，初段非常進取，由楊紀政、費利克斯的快攻突破助嶺大在上半場以45：43稍為領先。下半場嶺大攻力未減，加上中大整體攻守未夠集中，反被嶺大以逼搶令中大傳球失誤被嶺大大打反擊快攻，一度以73：53領先。中大雖在第四節由庄楚彬、黃錦濠在外投得手力追比數至個位分差，掀起一陣小高潮，惟早段失分太多令嶺大以96：87奪勝，晉級4強鬥職訓局。

嶺大一開局已經相當進取，由楊紀政一記擅長的突破切入為這場生死戰掀起序幕，隨後由他與費利克斯以速度剷籃，打出一波5：0攻勢領先。中大雖由中鋒簡永昇在籃底力抗麥嘉榮防守得手，挺身而出暫時穩住局勢，不過面對嶺大防守夾擊令邱廣華、黃子聰即使強轟內線亦欠缺把握力，加上蘇冠維外投手風未順，令嶺大一度以10：5領先。中大在中段隊犯已滿，嶺大的費利克斯、楊紀政送上罰球線，不過他們今場罰球命中率頗低，不時2罰1中，未能將比數拉近。中大尾段如開始入局，由邱廣華、蘇冠維內外開弓，力追至20：22完第一節。

一場為亡友文浩軒而戰的對賽，嶺大朱梓鎔（左）在開波前獨個兒坐在後備席，整理思緒。（任祉羲攝）

嶺大為紀念去世的隊友，一同穿上「PRAYFOR12」的黑色T恤熱身。（任祉羲攝）

兩軍在第二節已短兵相接，嶺大初時仍能憑洋將費利克斯及朱梓鎔屢屢切入穩住局勢，惟其進攻手段被中大看穿，當他們持球準備剷籃即協防夾擊，令他們未能佔有甜頭，加上中大由黃錦濠、庄楚彬外投連線進攻，曾經將比數稍為拉開至41：35。眼看中大將形勢逆轉，嶺大今場「許勝不許敗」的堅定意志，成為他們強大的後盾，由朱梓鎔再次以速度突破切入得分，再有麥嘉榮、陳永熹兩大高塔在籃底接應放籃得手，此節最後不足3分鐘打出一波10：2的攻勢，以45：43重新取回領先優勢完上半場。

嶺大一開波攻勢進取，由楊紀政（左）的切入得分為賽事掀起序幕。（任祉羲攝）

中大（白衫）初段未嘗沒有入楔機會，可惜被嶺大的夾擊令他們把握力欠奉。（任祉羲攝）

半場易邊，嶺大繼續逼搶，令中大頻頻傳球失誤，嶺大「孖寶」朱梓鎔、楊紀政先後抄截互相製造快攻得手，加上費利克斯與麥嘉榮早早在低位接應，再強轟籃底得手，令嶺大在第三節開始不足3分鐘已經以55：45拋離中大，令中大不得不以暫停緩減嶺大氣勢。不過，中大此舉似乎未能奏效，嶺大的進攻速度未減，他們以夾擊令到中大的邱廣華在籃底面對包夾難有發揮機會，加上嶺大以吳思遠防守凍結中大主力射手黃錦濠，令他難有出手機會，嶺大曾一度以73：53的20分之差拋離中大。嶺大在第三節尾段暫時收起進攻主力朱梓鎔稍作休息，中大即看準機會由黃子聰上籃兼射入「and-1」及韓承宗接連得手，可惜嶺大仍以73：57領先完第三節。

嶺大麥嘉榮（前）在上半場表現不佳，下半場調整後，在內線火力全開。（任祉羲攝）

中大的邱廣華（中）即使轟入內線亦難有甜頭，屢被嶺大防守影響命中率。（任祉羲攝）

中大在末節力挽狂瀾，由蘇冠維一記「long 2」得手為球隊大振士氣，加上庄楚彬與蔡家榮先後在三分線建功，以及黃子聰兩次在籃底力抗麥嘉榮防守上籃得分，一口氣在中段追至78：84。嶺大的麥嘉榮加強內線施壓，欲阻止黃子聰、邱廣華的進攻機會，惜令他在完場前2分鐘犯滿離場。中大趁機再由黃子聰及庄楚彬內外建功力追比數，不過嶺大的楊紀政挺身而出穩住局勢，加上朱梓鎔命中罰球，最後嶺大以96：87勇挫中大，4強將與職訓局爭奪決賽席位。

朱梓鎔（中）初段欲以剷籃得分，惜被中大重點防守令他轉而組織攻勢。（任祉羲攝）

嶺大的費利克斯（左）在上半場的突破進攻頗為奏效。（任祉羲攝）

完場哨聲一響，嶺大在這場「生死戰」順利晉級4強，代表他們對於上周去世的隊友文浩軒的承諾再近一步，今場貢獻14分的麥嘉榮更激動地在場內高舉他們為文浩軒準備「PrayFor12」的T恤。「因為我一個好兄弟去世，全隊都很想獲勝，這場真的為他而勝。」麥嘉榮談及這場得來不易的勝利，已經淚眼通紅。「因為下周初旅行及畢業在即，本來打算助球隊打入決賽，可惜嶺大8強戰順延至今天，故此這已是我最後一場大專賽事。我很遺憾沒法打足整個系列賽，沒法帶着他的意志走到最後。」

嶺大在上半場進攻凌厲，惟麥嘉榮表現有點「啞火」，屢屢嘗試從外線得分卻不得要領，半場調整後在下半場打回水準，「這場比賽對我意義深重，我特別想贏。即使上半場表現不佳，但半場休息時望見這件T恤，想起『他』的意志，很想為他拿下勝利。」

麥嘉榮（左）在下半場打回水準，最後貢獻14。（任祉羲攝）

中大的黃錦濠（白衫）在第三節被嶺大的吳思遠凍結。（任祉羲攝）

正正因為這份對勝利的渴望、欲實現對故友的承諾，麥嘉榮在下半場與朱梓鎔拼盡所有，麥嘉榮亦因防守施壓令他在完場前2分鐘犯滿離場，令中大有機可乘。「其實在最後關頭離場，我非常自責，尤其因此落敗的話，我會對不起隊友，對不起他。」帶住自責及不安離場，幸嶺大的上下一心，接替麥嘉榮的陳永熹與朱梓鎔合力穩守內線，令他們能夠奪勝。縱使嶺大能夠突破中大一關，惜接下來4強戰面對職訓局更加不容易，皆因麥嘉榮與朱梓鎔兩大主力均不在港，由楊紀政擔起大旗，不過嶺大的強大且堅定意志會帶領他們走得更遠，因為，這是他們與文浩軒之間的「男人的承諾」。

麥嘉榮（中）與朱梓鎔兩大主力未能出席下周二（27日）舉行的4強戰，屆時由楊紀政擔起大旗。（任祉羲攝）

即使文浩軒已不在陣中，惟他的意志會支持嶺大走到最後。（任祉羲攝）

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