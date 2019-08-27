【Jordan Brand大專賽】嶺大缺主力不敵　職訓局首闖決賽

由Jordan Brand大專賽的外圍組走到4強着實不容易，嶺南大學走過難關，為精神長存的他咬緊牙關，但仍未能走到決賽這一步。皆因對手是小組賽中位列第二的職業訓練局，對缺兩名主將朱梓鎔和麥嘉榮的嶺大來說更是難打，最終只能以75：89完結賽事。職訓局今次則不再只差一點點，賽事中的磨合找到球隊的化學作用。

嶺大以李志豪的三分打響頭炮，先打出5：0，但職訓局也不是省油的燈，程子朗單節3球三分，轟入15分「止血」之餘更拉開比數。由於費利克斯開段未到，嶺大失分漸多，首節以19：29落後10分。

司徒俊穎今場射入3球三分，他笑說教練和隊友一直有提到自己最大的問題就是飄忽。（張倩儀攝）

嶺大今場缺少兩名主將朱梓鎔和麥嘉榮，對上職訓局就更加難打。（張倩儀攝）

職訓局雖換出不同陣容，但仍「交足功課」，司徒俊穎三分命中，轉身掩著右眼慶祝，另有李梓鋒和劉家傑的穩定輸出。雖然嶺大有費利克斯博到「And-1｣ ，以及許耀鋒的三分入球，但職訓局仍以54：41拉開。射手滿門的職訓局手感不俗，輪流在外發炮，內有張國銓包辦籃板；但嶺大費利克斯和李志豪進攻意欲旺盛，但隻身難闖籃下，費利克斯交出多球絕妙助攻但仍未能追回比數，最後以75：89不敵職訓局。

雖然費利克斯一夫當關攻入18分，但仍未能逆轉。（張倩儀攝）

今場轟入3球三分的司徒俊穎，將會倒戈教大，他最想見到畫面終於出現！「教大在我心中，他是一隊很好的球隊，今年人腳和表現都很好，是很強的對手；只想在決賽有一場精彩的對壘。」我笑笑問了一句很難回答的問題：「教大、職訓局，你選。」他眉頭一皺，奸笑的看着我：「其實⋯⋯這兩隊入決賽已經是我最想看到的局面，但我現在穿得起這件球衣，當然就想我們隊贏，想拿冠軍；如無意外，這是教練帶我們的最後一個比賽，想將冠軍送給他。」

程子朗單節3球三分，轟入15分「止血」之餘更拉開比數。（張倩儀攝）

以往的職訓局，雖然沒有甲一球員，但憑着一定的實力仍能在大專前段班守住一席，今次JBI算是有新領悟；本來一心想著要練兵，但到了八強發現，其實有能力衝突冠軍。「今次做出一個比往好的成績，算是一個證明；更加證明籃球是5個人的團體運動，球隊的合作、化學作用和大家的信任都很重要。」

楊瑞鴻今場交出7個助攻以及射入9分，領軍殺入總決賽。（張倩儀攝）