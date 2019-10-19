【NBA季前賽】籃網單節失46分吞敗　撐港球迷舉牌抗議班主蔡崇信

NBA季前賽最後一輪，衛冕的速龍作客布魯克林，單節狂轟10球三分球攻入46分，令籃網在季前賽首度落敗。 不過，外界焦點仍然落在布魯克林主場巴克萊中心內的撐港示威行動，有觀眾除了穿黑衣外，亦舉出標語控訴班主蔡崇信和湖人球員勒邦占士言論失當。

速龍今仗三分球愈射愈順，全隊投中了24球三分球。小將阿奴諾比（OG Anunoby）攻入18分搶得6籃板，雲菲特（Fred VanVleet）則取16分8次助攻，馬克加素轟11分搶9籃板，施亞琴亦得了11分。後備上場的伊巴卡15分11個籃板。

首節完畢時兩隊打成28：28平手，第二節甫展開阿奴諾比、伊巴卡和加素就接連命中三分，他們本節前5次得分都是來自三分球。一輪對攻之後，籃網逐漸跟不上節奏，速龍則繼續外線開火，本節投中了10記三分球，上半場以74：53遙遙領先。

速龍控衛雲菲特（Fred VanVleet）今仗取得16分兼有8次助攻。（美聯社）

籃網主場巴克萊中心，有逾百港人在現場示威，抗議網隊班主蔡崇信言論。（Yashar Ali twitter圖片）

其實籃網只在第二節崩潰，單節失掉46分，而其他三節表現仍算正常。第三節速龍外線仍準繩，籃網亦不示弱，略為縮小差距。最後一節兩隊命中率下降，籃網繼續追分，但已回天乏術，主場以107：123不敵速龍。籃網之前在季前3場不敗，最後一戰失手叫人意外；速龍則錄2勝2負完結季前賽。

不過賽事焦點仍落在主場球迷的撐港示威之上，場內有數以百計港人穿上「Stand With Hong Kong 光復香港 時代革命」黑色T恤，在觀眾席上站立並高呼支持香港的口號。

有美國球迷打扮成小熊維尼進行撐港示威。（網上圖片）

香港眾志常委羅冠聰亦有現身網隊主場支持撐港示威。（網上圖片）

新聞工作者Yashar Ali在twitter帖文指，社運人士Andrew Duncan購買了300張門票，支持這一項行動。Yashar Ali並上載多張照片，包括正在美國讀書的香港眾志常委羅冠聰。《紐約郵報》報道指，示威人士坐了大約8行座位，行動過程和平，無人被驅逐出場館。

羅冠聰亦在個人facebook表示，選擇在網隊主隊展示標語，是向其老闆蔡崇信的一次示威！以抗議他在facebook發文指責莫利因言論被譴責是「罪有應得」。