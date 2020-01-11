【學界籃球】聖若瑟憑拼勁力挫桂華山　相隔12屆再闖港島區D1決賽

從曾經的2006年港島區D1男子A Grade冠軍到2015年跌落D2作賽，再到2018/19球季始重返D1組別，聖若瑟書院這些年來一步一腳印，慢慢由跌低到站起來。他們憑心中那團重振球隊聲威的決心與拼盡每一個進攻防守，在今屆學界賽成功打入四強，面對勁旅中華基督教會桂華山中學也不怯場，盡力做好每個迫搶，盡力救好每一球，把握每個進攻機會，最後以47：46險勝桂華山，打入他們闊別了12屆的D1 A Grade決賽。

與決賽及全港學界精英籃球賽資格僅相差一步，聖若瑟一開始已經入局，由隊長柯冠宇、楊筌皓配合中鋒莫梓皓趁桂華山未站穩陣腳時，以連波快攻加上籃底起手建功，打出一波7：0的攻勢。不過經驗豐富的桂華山未自亂陣腳，由陳學宇突破得手為球隊打開紀錄，以2：7穩住軍心。雙方互有攻守，其中桂華山憑陳云天在三分線及王嘉希突破追至11：12完第一節 。

聖若瑟的莫梓皓（中）面對桂華山夾擊力圖突破。（任祉羲攝）

聖若瑟的楊筌皓（中）拼盡全力嘗試起手。（任祉羲攝）

雖然聖若瑟未能拉開比數，不過他們依然佔上風，被桂華山追一球，他們便從防守做起，把握進攻機會追一球。「我們今場贏在團結，大家為彼此付出，切實執行教練部署。」聖若瑟今場的大心臟胡銘康直言。誠然，聖若瑟球員緊守自己崗位，隊長柯冠宇總會提場，控制節奏進攻；高大身形的莫梓皓保護籃板之餘更盡力在籃底起手；甚具速度力量突破的胡銘康不放棄任何一球，流暢的進攻令他們直到第4節初段依然以41：35領先桂華山。

胡銘康（前）不放棄每一球。（任祉羲攝）

胡銘康（左）命中最後一擊，助球隊以47：46奠勝。（任祉羲攝）

即使桂華山在尾段憑陳學宇、譚詠軒及王嘉希接連得分追至40：41的一分之差，甚至被對手在第4節尾段追至46：45反超前時，聖若瑟也未想過放棄。聖若瑟最後一擊由胡銘康看準空位起手，眼看籃球在籃框彈着，直到籃球跌入框內一刻，胡銘康甚至全場聖若瑟師生也興奮大叫，這亦是他們致勝一擊，以47：46險勝桂華山，晉級他們久違12屆的D1 A Grade決賽。

完場一刻，現場聖若瑟師生衝入場內慶祝。（任祉羲攝）

楊筌皓激動得緊抱隊友，哭成淚人。（任祉羲攝）

完場哨聲一響，在後備席的聖若瑟師生紛紛衝進場內擁抱彼此，此刻的快樂與興奮讓他們一吐過去的烏氣，亦向大家證明了他們的努力沒有白費。「好開心、好難以置信，感謝大家都在最後兩球給予我機會。」胡銘康受訪時仍難掩興奮之情，這也難怪，他的最後一擊來得驚險，望住籃球在籃框的一刻，他亦笑言很緊張：「看住籃球『滴吓、滴吓』，當下真的很想贏，很想打入精英賽。我們曾經也是籃球勁旅，之前表現低沉，用了3年時間從D2升回D1，去年分組賽不敵張振興僅得第5名，今年我們終於贏回一次！」

戰至最後一刻的桂華山憾負聖若瑟，顯得失望低落。（任祉羲攝）

正如胡銘康所言，他們這場勝利讓他們過往所經歷的辛苦都值得。（任祉羲攝）

學界的快樂便是如此純粹，因為一場勝仗而開心；因為命中一球而興奮；因為目標而勇往直前。為了這場勝利，胡銘康以至全隊上下做好準備，從過往每一次落敗汲取經驗：「我們真的很辛苦才走到這步，之前分組賽不敵張振興確是影響士氣，但同時讓我知道不足再改善，反而造就了我們今天的勝利。」從被看低一線到現在一舉殺入決賽，對胡銘康而言像是苦盡甘來，他們亦利用今季學界成績向大家證明他們不止游泳隊、足球隊強大，籃球隊一樣厲害。

一場勝仗，為聖若瑟未來迎接學界決賽，甚至精英賽增強士氣、信心。（任祉羲攝）