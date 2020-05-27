【NBA】多災多難狀元郎預告即將滿血回歸　禾爾：我已經110%恢復

過往3季因傷患纏身的巫師球星禾爾（John Wall）仍在復健過程中，不過看來進度良好，令他近日受訪時直言自己已經110%恢復。 雖然禾爾仍未能在今季中披甲，不過大家可以跟禾爾一同寄望下季再次看到他馳騁球場的身影。

禾爾在2010年參與NBA選秀，並以狀元身份被巫師選中，開始其職業生涯。在2014年至2018年之間，曾經連續5度入選明星賽的他，近3季卻受傷患纏身，上陣場數越來越少。

禾爾先是在2018年初因左膝傷患僅出賽41場，隨後在2018年底動手術清除左腳跟骨刺。可惜，雪上加霜的是他於2019年初不慎在家滑倒，經診斷後發現左腳阿基里斯腱撕裂，手術後令他的休養期再度拉長超過一年，近三季合計僅上陣73場比賽。

禾爾在近3個賽季屢受傷患纏身，加上母親病逝，令他陷入人生低潮。（Getty Images）

不過，低潮、艱難的日子總會過去，禾爾經過漫長的休息後，近日受訪時信心滿滿地表示：「我很健康，已經110%恢復。」

闊別賽場多時，禾爾不諱言非常心癢癢：「我很想快點回到球場。」目前NBA仍因新冠肺炎而停擺，巫師暫於東岸排名第9，取得季後賽資格仍未明朗，無論如何，禾爾起碼也要留待下個賽季才能上陣作賽。

禾爾近日受訪時，滿有信心地透露身體已110％恢復。（Getty Images）

縱然如此，禾爾還是積極準備下個賽季。巫師訓練場館目前仍未重啟，不過他持續在家訓練，希望能找回最佳狀態，並強調任何事都無阻他回到球場的熱情：「我總是告訴自己，只要還沒摔斷腿就繼續上場，儘管你把我的薪水都扣完，我依舊會繼續上場，因為我就是熱愛籃球。」

手術後的禾爾正在休養。（instagram截圖）

禾爾養傷日常（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

在禾爾缺陣期間，巫師由比爾（Bradley Beal）支撐大局，看到隊友亮眼的表現，禾爾亦期盼能夠早日歸隊，並肩上陣的一天：「我很渴望回到球場，看看比爾和球隊的成長，以及球隊未來的改變，為下賽季提前做準備。」