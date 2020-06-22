【籃鞋癡】超音速一代統治者甘普　Kamikaze II 經典黑白配色回歸

90年代的「入樽王」，也許你會說是米高佐敦（Michael Jordan）；但要說到籃框的「統治者」，那就非甘普（Shawn Kemp）莫屬。 他未必是擁有最多榮譽的大前鋒，但與他和披頓（Gary Payton）的搭配，成為NBA「暴力美」的一代標記。適逢甘普專屬球鞋「Reebok Kamikaze II」25週年，就讓我們一起回顧叫人又愛又恨的「Reign Man」。

NBA籃框的「統治者」，大家也許會想到甘普（Shawn Kemp）。（Getty Images）

90年代NBA除了球員個人魅力的渲染，「duo」配合產生的化學作用亦是球迷關注的一欄。米高佐敦（Michael Jordan）與柏賓（Scottie Pippen）的華麗公牛王朝演出、爵士史托頓（John Stockton）與卡爾馬龍（Karl Malone）的pick and roll進攻，叫人睇得津津樂道。

惟說到最有視覺衝擊、最有「暴力」、最直接的配合，就得看看「入樽聖手」甘普（Shawn Kemp）和「手套」披頓（Gary Payton）。

最有視覺衝擊、最有「暴力」、最直接的配合，就是甘普（Shawn Kemp）和披頓（Gary Payton）。（Getty Images）

1989年甘普在NBA選秀中以第一輪第17位獲超音速選中，沒經歷NCAA洗禮的他，在新秀年場均僅僅13.8分鐘上陣時間，卻已得到6.5分與4.3籃板，展示出一定效率。

其後與「手套」披頓前後場的完美配搭，助超音速在1990/91年球季以41勝41敗闖入季後賽，縱使第一輪不敵拓荒者，但甘普第一次打季後賽就造出平均13.2分與7.2籃板，就如要向聯盟示威此超音速組合即將毀滅各隊的籃框。

甘普的就是「砰」一聲的毀滅感覺，而這就是球迷無法忘懷他的原因。（Getty Images）

有別「MJ柏賓」的全攻全守效率，也沒有爵士二人的耐性配合，甘普和披頓是徹底擊垮對手的衝擊，而最具代表的當然是二人招牌式「拆你屋」（Alley-oop）。甘普跑動性強，靈活而敏捷，彈跳力更是驚人。如說MJ的入樽給人飛躍感覺，甘普的就是「砰」一聲的毀滅感覺，而這就是球迷無法忘懷他的原因。

當年披頓說過：「作為一個控衛，當我聽到他（甘普）大叫就知道他想第一時間『拆你屋』。我做的只是把球向上拋，我怎麼拋，甘普擁有的天賦都能接到，然後狠狠地入樽！」

甘普歷來的身形改變：

+ 16 + 15 + 14

甘普經典入樽：

甘普與洛文的對位，亦是公牛對超音速的焦點之一。（Getty Images）

與甘普對位的洛文（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

二人的籃框轟炸配合除了抓住球迷眼球，1996年更率領超音速造出72勝10負的成績，殺入NBA總決賽。奈何最後仍是不敵「神」，其後甘普因續約事宜與超音速關係惡化，1997年遭交易至騎士。

及後甘普表現一落千丈，1998年NBA因勞資雙方爭議，出現罷工事件，球員沒球可打，甘普在這段時間更荒廢了自己。沉溺於女人與酒精之間，身形瞬間暴肥體能急速下降，最後更染上毒癮。體能無法達到NBA水準，命中率也直線下滑，最後被送到拓荒者，兩年後再交易到魔術。惟甘普仍未能逃出被放棄的厄運，2003年季末魔術拒絕續約，一代「統治者」的NBA的生涯就此結束。

甘普生涯尾段體能無法達到NBA水準，命中率也直線下滑，最後被送到拓荒者，兩年後再交易到魔術。（Getty Images）

甘普生涯完結得突然亦唏噓，惟在球迷心目中，那些衝擊性入樽的「暴力美」，永遠長存。就如1995年亮相的「Reebok Kamikaze II 」，至今已有25年歷史，其鋸齒狀的設計線條與甘普入樽的視覺效果一樣引人注目。為了慶祝Reebok Kamikaze II 25週年，經典的黑白配色將正式回歸。

為了慶祝Reebok Kamikaze II 25週年，經典的黑白配色將正式回歸。（楊宇翹攝）