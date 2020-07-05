【籃球 X Yoga】運動有男女之別？　「大隻仔」做瑜伽的謎思

可能看到這的男生們很懷疑，瑜伽這麼女性向的運動，我一個「籃球仔」做不就很奇怪？其實「大隻仔」也可以很柔軟，小女生也可以很有力，「不能用一個性別去定義一個運動。」Nike Trainer 范啟銘（Dominic）一言道出自己對運動的定義。

曾幾何時，Dominic也和愛健身的男生一樣，16歲開始健身，目標是做到「爆肌」；到了大學，1.78米的身高體重達85公斤，憶述也忍不住笑說一句：「都幾大件。」現在的Dominic已為一位瑜伽教練，但身形仍然保持壯碩，雖說快將達「一枝花」之齡40歲，但說真的看不出來。「開始做瑜伽也是因為有一個女生朋友帶我去，只有我一個男生，我就是全場最高最大隻的一個，都幾尷尬。」葉耀邦就這樣說過，好像是男生必然的第一感覺。

Dominic透露自己已經39歲，再附上一個伯伯的表情符號，但卻不太看得出來。（黃舒慧攝）

「然後發覺瑜伽中心是沒有男更衣室的，大多都有一個很大很美的女更衣室，男生只可以到後樓梯換衣服。」笑談多年前的男生做瑜伽的慘況，但當他了解之後，發現很多出名的瑜伽大師都是男生，就一洗先前的刻板印象：「我想運動不分性別，只看你自己喜歡與否以及你的腦袋能不能專注在上面。」誤打誤撞的和瑜伽結緣，至今成了自己的生活模式。

雖然做瑜伽後身形不及以往壯碩，但Dominic笑說線條更好看，肌力也變好。（黃舒慧攝）

香港的生活速度中，沒有一個人是真正的健康，大家每天都在乎工作中的表現、學業上的成績或是球場上的勝負⋯⋯要長年佛系地無欲無求，是絕對不可能的 。當有得失，就會有壓力，「的確因為瑜伽身形改變，現在會修身一點，肌肉線條更好看一點；但對運動員來說，心理訓練更重要。」Dominic直言。在得失之心和壓力後，瑜伽可以是一點平靜，放下執着的自己，梳理思緒，當是自己的一點「Me Time」，「不論是對運動員還是都市人都一樣重要，所以這不是女生的專屬，男生有時候脾氣容易暴躁，壓力也不比女生少，其實更需要。」

瑜伽可以是籃球員的輔助運動，也可以是一種生活模式。（黃舒慧攝）

隨年紀漸增，Dominic也感受到更多，從年少氣盛到現在認清自己慢慢要學會「養生」，「當自己年紀愈來愈大的時候，你會發覺自己⋯⋯面對高強度和對抗性的運動不是做不到 ，而會覺得身體再沒有年輕時候那麼好。」身體隨年齡而改變是不爭的事實，不能逆轉至少可以維持，「所以除了在重量訓練和cardio（帶氧訓練）外，要多練好身體的柔軟度。」難度「筋長一吋，壽延十年」是真的？雖然無從考究，但至少可以維持身材和心境。「我會說瑜伽可以是生活模式：壓力大的時候可以習慣深呼吸、可能又會發現原來食多紅肉自己的筋集會較硬，因此在膳食上也會自然變健康。」

堅信一個人可以有多面向，只需要跨出第一步，「一個人做運動，不一定止於玩一些高強度和帶氧運動，很多事都可以相輔相成，就像一個大隻的人都可以很柔軟，女生可以很大力一樣。」雖然籃球和瑜伽看似互不相干，但在Dominic眼中卻是一種互補。

瑜伽中不少動作都針對平衡力、肌力，對籃球員來說有一定的幫助。（黃舒慧攝）

籃球員普遍肌肉都比較大而實，但卻會緊繃到減少關節活動範圍（Range of motion），「跑的時候就不能太大步，反而會變慢變鈍；相反，柔軟度高一點，反應和敏捷感會相應提高。」瑜伽的另一個針對能力，平衡力也是籃球員普遍少練卻又關係到安全的方面：「我妹妹也是打籃球，膝頭做過兩次手術，因為籃球很多時候會跳起，會有離地的動作，平衡力好可以減少跌倒、失平衡的機會，保持跳躍間的穩定性。」 膝傷和腳傷已經是籃球場上見慣不怪的事，但卻是能夠避免，身體各方面的能力其實也要取一個平衡。打球後，大家常忽視的「Cool Down」環節，正是為下一次鋪路：「伸展後大腿肌、肩膊、髖關節等主要關節可以減少乳酸積聚，恢復時間縮短肌肉也會沒那麼痛。」

瑜伽好像很難，該怎樣入手，Dominic只說：「只要不怕去做。」踏出第一步永遠最難的部分，就像當初打球學射第一球、走第一球籃、打第一場比賽一樣。