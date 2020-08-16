NBA︱拓荒者淘汰灰熊搶八成功　尼拉特證身價　安東尼關鍵三分球

拓荒者與灰熊於西岸「搶八」進入白熱化階段，雙方在今天的附加賽鬥得如火如荼。兩隊為求一勝拼盡所有，戰至最後仍未分勝負，拓荒者最後憑安東尼（Carmelo Anthony）三分球奠勝，最終以126：122擊敗灰熊。 拓荒者順利奪得季後賽最後一席，意味在季後賽首輪將面對西岸第一位的湖人。

由於拓荒者以第8名優勢晉身附加賽，他們只須拿下一勝便可直接晉級季後賽，故此今場開局便先發制人。

灰熊初段毫不集中，早早出現犯規問題，將拓荒者屢次送上罰球線之餘，防守顯然跟不上復賽狀態大勇的尼拉特（Damian Lillard）及CJ麥哥林（CJ McCollum）。拓荒者一波12：1的攻勢，以31：19大幅領先完第一節。

尼拉特（左）與CJ麥哥林（後）與華倫斯拿斯爭持激烈。（Getty Images）

紐傑（右）與華倫斯拿斯在內線大鬥法。（Getty Images）

灰熊的莫蘭特（Ja Morant）藉速度強攻及華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）在次節的內線表現喚醒隊友，紐傑為拓荒者保護籃板，擋下對手致命進攻。

紐傑（Jusuf Nurkic）今場忍受祖母離世之痛，專業地緊守崗位，單是上半場已貢獻15分17籃板。華倫斯拿斯不甘示弱，助攻、切入、跳投得手，個人連取12分一度將比數反超前至36：33。

惟尼拉特及時命中兩記三分球止血，再配合紐傑上演一輪攻勢後以58：52完上半場。

NBA季後賽賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

CJ麥哥林硬從包夾防守下，嘗試突破起手。（Getty Images）

紐傑在籃底如野獸般的進攻：

拓荒者易邊後於下半場出現防守疲弱問題，灰熊的莫蘭特（Ja Morant）、布祿斯（Dillon Brooks）接連命中遠投；其中關鍵先生克拉克（Brandon Clark）外線手感炙熱，單節三分球4投全中，更一度反超前領先拓荒者。CJ麥哥林與尼拉特同樣以外線進攻回敬對方，第三節完拓荒者89：94落後灰熊。

兩隊鬥到末節戰況膠着，得分梅花間竹，完場前3分鐘以111：111平手。紐傑再次發揮他的籃板功力，搶得進攻籃板「tip入」得分，加上CJ麥可林在外線建功，拓荒者直到完場前21秒仍以119：116領先。

年僅21歲的灰熊新秀莫蘭特（右）今場貢獻35分、8助攻、4籃板，可惜沒法奪勝而回。（Getty Images）

CJ麥哥林多番運球擺脫防守命中三分球：

尼拉特持球切入吸引灰熊防守，隨後傳球到埋伏於底線的安東尼命中三分球，關鍵時間再拉開至122：116。

即使灰熊再拼進一記三分球，可惜犯規問題再送拓荒者上罰球線。最後拓荒者穩操勝券，在尼拉特、安東尼、紐傑、CJ麥哥林4人合轟103分下，順利以126：122淘汰灰熊，拿下西岸季後賽最後一席。

尼拉特找到在底線準備的安東尼，安東尼接球後隨即起身命中三分球。（Getty Images）

尼拉特與安東尼絕佳的默契：

經此一役後，同時確定東、西岸16支晉級季後賽的球隊，辛苦於西岸從後趕上「搶八」的拓荒者，亦將於首輪季後賽對上湖人。

對於未來連場硬仗，尼拉特仍然信心滿滿：「我們復賽後這般努力成為西岸第8名，沒打算輕易被擊潰。不論對手是誰，我認真地感覺我們有機會勝出系列賽。」

且看這位全票當選復賽MVP的尼拉特對上勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）坐鎮的湖人，能否上演他那招牌的「DAME TIME」。

完場哨聲響起，經過復賽後場場苦戰後終於成功「搶八」，取得季後賽最後一席。（Getty Images）