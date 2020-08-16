【NBA】勝利喜悅也抹不掉的哀痛　為祖母而戰紐傑哭着入季後賽

拓荒者今天在西岸附加賽中，尼拉特（Damian Lillard）、安東尼（Carmelo Anthony）、CJ麥哥林（CJ McCollum）及紐傑（Jusuf Nurkic）主力4將合轟103分包辦球隊逾8成得分，最終以126：122淘汰灰熊，順利奪得季後賽最後一席。 正當一眾拓荒者球員興奮慶祝時，唯獨紐傑一臉落寞，全因他開賽前接到祖母因感染新冠肺炎離世噩耗，他堅持上陣，並將勝仗獻給祖母。

紐傑與祖母關係親密，在球隊關鍵一戰之前接獲至親的離世消息，對紐傑而言肯定是一大打擊，不過他展現出職業球員的專業，哭得雙眼紅腫的他仍然決定為球隊披甲，隊友們開賽前紛紛安慰及鼓勵紐傑。

紐傑今場堅持上陣作賽，最後他交出22分、21籃板的超級「雙雙」數據。（Getty Images）

紐傑賽前在社交媒體上懷念祖母：

雖然紐傑在首節仍有點心不在焉，但是他在第二節完全進入比賽狀態，為拓荒者搶得一次又一次籃板，在籃底接應隊友的攻勢，甚至適時補籃建功，單是上半場他已個人貢獻15分、17籃板的「雙雙」數據。

紐傑在下半場表現不減，在完場前3分鐘與灰熊戰至111：111平手時，他再次發揮其籃板功力，搶得進攻籃板「tip入」得分，加上CJ麥可林在外線建功，拓荒者直到完場前21秒仍以119：116領先，最後更助球隊以126：122勇挫對手，取得晉級季後賽門券。

尼拉特（左）鼓勵紐傑。（拓荒者instagram截圖）

紐傑為球隊擋下灰熊長人華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）的攻勢。（Getty Images）

NBA季後賽賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

紐傑今場貢獻22分、21籃板的超級「雙雙」，其實他今季過得一點也不容易。

紐傑去年3月尾與籃網對賽中，一次衝搶籃板與對手纏在一起，落地後躺在地上十分痛苦，其左腳已經骨折變形。診斷後證實他的左腳脛骨、腓骨雙雙骨折，手術後亦報銷餘下賽季。

本來經過休養、復健治療後，紐傑預計於今年3月復出，剛好遇上新冠肺炎令賽季停擺，令他有更多時間養傷及調整狀態。

紐傑去年3月尾與籃網一戰中受傷，最後左腳骨折報銷賽季。（Getty Images）

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

+ 10 + 9 + 8

經過辛苦的復健日子，紐傑終於如願重返賽場，復賽期間成為陣中支柱，支援球隊後衛攻守部署。

走過一段傷患低潮陰霾，紐傑復賽後表現勇猛如虎，至今錄得場均18分、11.7個籃板，可惜復出不足一個月又遭到打擊。自己身體受傷的痛遠遠比不上至親離世的椎心之痛，縱使紐傑堅強上陣應戰，步出場外他仍然是那傷心的孫兒。

雖然拓荒者奪勝而回，可是紐傑賽後擁抱CJ麥哥林，顯然無精打采。（Getty Images）

在復賽之初，紐傑曾透露祖母感染新冠肺炎後，一度昏迷，令他非常擔憂，可惜紐傑沒法見到祖母最後一面。

即使紐傑場內眼神何等堅定，賽後接受訪時看出眼神內的哀痛及疲倦：「我不想上場，但我想是她令我回心轉意吧！」紐傑內心因祖母離世而悲傷，他大可以避戰，但他最後仍然決定上陣，「我已經跟隨球隊來到這裏，所以我猜她也想我出戰，我很高興球隊勝出進入季後賽，這亦是我們來這兒的目的。」

紐傑賽後於社交媒體上，再次悼念他所愛之人：「祖母，我們做到了，我承諾會像你一樣奮戰下去。」

經歷喪親之痛，紐傑賽後訪問亦沒有精神。（影片截圖）

堅強的紐傑決心與祖母一樣，一直奮戰下去。（Twitter截圖）