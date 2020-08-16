NBA︱「搶八」兩隊負傷真漢子　CJ麥哥林莫蘭特無視骨折奮戰到底

NBA精彩的西岸「搶八」大戰終在今晨（16日）有結果，拓荒者尾段大爆發，成功在附加賽將灰熊踢走。就算季後賽入場劵已有定案，大家都會同意兩隊合演一場Good Show，其實雙方各自都藏有一個負傷上場的真漢子。 就像CJ麥哥林說的：「我像是一條鯊魚，要像個殺手，因為你不殺人就是被殺，被摧毀然後打包回家」，「Win Or Go Home？」

NBA西岸季後賽附加賽中，灰熊靠少見神準的三分球一度領先拓荒者，其中小將莫蘭特（Ja Morant）出戰42分鐘，28射13中，三分球6中3，全場交出35分8助攻4籃板。

拓荒者在第四節逆轉形勢，除了老將安東尼（Carmelo Anthony）的三分球拉開比數，還有CJ麥哥林（CJ McCollum）將士用命，在最後53.4秒射入一個中距離，終以126：122擊退灰熊，完成打入季後的任務。

這一場定生死，兩隊都打出高水平的表現。（Getty Images）

CJ麥哥林 腰椎骨折頂硬上

早前拓荒者主帥史杜斯（Terry Stotts）證實CJ麥哥林過去數場一直帶傷上陣，出現第三節腰椎橫突非移位骨折。

由於骨折的位置與神經有一點距離，不會影響神經且能繼續作賽，但腰背仍會因為有肌肉挫傷而感到疼痛，繼而影響活動能力。

CJ麥哥林的表現讓人懷疑他真的不會痛嗎？（Getty Images）

CJ麥哥林透露自己在此期間不停接受治療，為減緩痛楚，常常到半夜一點還在浸冰水，也因為這個決心，就算一場比一場痛還是會上場，並且在重要時刻站出來。

負傷對上獨行俠的一戰中，CJ麥哥林只得8分，之後兩仗上場44分鐘，分別射入25分和29分。

灰熊搶八失敗，只能下季再戰。（Getty Images）

這樣的表現隊友看在眼裏，尼拉特（Damian Lillard）賽後大讚好拍擋的堅持：「他的背傷從復賽首戰開始就狀況很差，但他不把這當藉口，沒有休戰也不逃避，仍堅持出戰，所以我對他這麼信任是有原因的。」

看着CJ麥哥林那球中距離跳投，無不懷疑這個人不會痛的嗎？

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

+ 10 + 9 + 8

莫蘭特 拇指骨折仍奮戰到最後

另一個負傷的真漢子就是灰熊的超級新秀莫蘭特。最近4戰都帶着受傷的手指上場，雖然灰熊最後在復賽僅取2勝6敗，落到第九名並在附加賽落敗無緣季後賽，他仍然向全世界展現一股拼搏精神。

莫蘭特過去4場負傷上陣。（Getty Images）

早前灰熊對速龍一戰，莫蘭特拇指骨折但僅以指套紮好就完成了餘下的賽事，因為曾經有過打入季後賽的希望：「我曾經離季後賽那麼近，沒有人喜歡輸，但正面一點去想，我們知道自己的實力，回去好好努力為下季準備。」

儘管傷兵為患，但表示己隊從沒有放棄：「以大家的拼搏精神為傲。」

「我曾經和季後賽那麼近⋯⋯」被問到今季最難忘的事時莫蘭特說道。（Getty Images）

雖然無緣季後賽，但莫蘭特在復賽後的8場均打出20+兼得4次「雙雙」，對陣公鹿時更交出12分、13籃板和10助攻的「三雙」亮眼成績。

莫蘭特的表現相當有機會斬獲最佳新秀，皆因候選人中，威廉臣（Zion Williamson）比賽場次較少，紐寧（Kendrick Nunn）表現平平，反觀莫蘭特場均17.8分和7.3籃板，較為出眾。

NBA年度6大獎項最後3強名單：

+ 14 + 13 + 12

NBA季後賽賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2