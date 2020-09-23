【NBA】湖人3大內線被凍結　勒邦占士獨力難支　金塊追近至1：2

金塊為免被湖人「叫糊」，Game 3提早發揮小宇宙。金塊擺脫上仗被湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）三分球絕殺陰霾，今場集中防守AD令他難以保護籃板為球隊製造機會。 金塊早段已佔優，一度領先20分，儘管湖人末節力追至個位數分差，惟金塊梅利及時跳出命中兩記三分球奠勝，以114：106扳回一城，場數追至1：2。

湖人一開局雖由占士（LeBron James）、格連（Danny Green）內外建功，以一波8：2攻勢領先。

韌力十足的金塊耐心做好每個攻防，陣中長人祖傑（Nikola Jokic）首節貢獻11分，梅利（Jamal Murray）在三分線還以顏色，全隊整體命中率達6成，以29：27反超前完首節。

梅利今場手感炙熱，最後關頭命中關鍵三分球奠勝。（Getty Images）

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金塊在第二節開始進入狀態，由小米高波特（Michael Porter Jr.）內外開弓，加上梅利、蒙特莫里斯（Monte Morris）先後命中三分球，打出一波15：2攻勢，以44：29大幅領先。

湖人此節手風欠佳，不論是侯活（Dwight Howard）的切入或是卡路素（Alex Caruso）均失手而回。湖人直到尾段才由安東尼戴維斯擺脫防守突破得分，加上侯活入樽一振士氣，始追至53：63完上半場。

安東尼戴維斯（前）今場被金塊包夾防守，令他在禁區難有發揮，首三節錄得零籃板。（Getty images）

半場休息後，湖人才如夢初醒，由卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）以三分球及上籃建功，及時止血。占士與安東尼戴維斯欲在三分線追分，礙於手風不順，未能打響如意算盤，反被今場籃板佔優的金塊轉守為攻。

金塊板凳奇兵格蘭特（Jerami Grant）於第三節大爆發，個人包辦大力入樽、三分球及抄截，加上祖傑、蒙特莫里斯、梅利中距離跳投，一舉以91：71的20分之差拋離湖人。湖人欲力挽狂瀾，安東尼戴維斯及朗度（Rajon Rondo）先後建功，力圖追分，惟仍以75：93落後。

格蘭特（後）在第三節大爆發，與梅利合力助金塊一度將比數拉開20分之差。（Getty Images）

朗度（後）在第三節嘗試力挽狂瀾，可惜仍然未能擺脫落後劣勢。（Getty Images）

備受壓力的湖人在末節大舉反擊，金塊進攻突然「熄火」。湖人隨即把握機會，在安東尼戴維斯轟入籃底得分外，占士更憑三分球以及切入得手內外開弓，打出一波19：2攻勢追至98：101的三分之差。

面臨被逆轉的壓力，金塊的米爾沙（Paul Millsap）與梅利挺身而出，先後命中三分球稍為拉開比數奠勝。湖人戰至最後受制於金塊夾擊，占士、古斯馬起手不果，無奈以106：114不敵金塊，暫仍以場數2：1領先，惟已感受到金塊從後趕上的壓力。

梅利在尾段射入關鍵奠勝三分球：

占士今場貢獻30分、10籃板及11助攻的「大三元」數據，可惜仍未能拿下一勝。（Getty Images）

湖人上場針對「招呼」金塊主力祖傑（Nikola Jokic），今場輪到湖人內線被凍結於禁區攻防的威脅。安東尼戴維斯全場被金塊針對，以減低他在禁區的攻防威脅，上陣43分鐘僅得2個籃板，並全在第四節錄得。其餘內線球員籃板上亦難以發揮，麥基（JaVale McGee）及侯活分別僅得1個籃板。

對比起金塊的44個籃板，湖人全隊只有25個籃板，實為今場致命傷之一。湖人由占士獨力支撐攻守兩端，他個人貢獻30分、10籃板及11助攻，無奈獨力難支。

安東尼戴維斯今場被金塊包夾防守，令過往多能貢獻近10個籃板的他，今場只得2個籃板。（Getty Images）

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