米高佐敦 《The Last Dance》奪艾美獎　籃球紀錄片仲有咩推介？

Jumper
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籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》（最後之舞）於4月播出時，掀起一陣熱潮。昨日這部籃球影片再次獲得肯定，並於第72屆艾美獎（Emmy Award）取得最佳紀錄片殊榮。

《The Last Dance》4月時一出，已打破不同紀錄。5周播出10集，平均收視錄得560萬人收看，成為ESPN紀錄片的最高收視紀錄，同時成為Twitter連續5個周日的首位熱門話題。此紀錄片其後入圍第72屆艾美獎的3項提名，包括最佳紀錄片／非小說劇集、非小說劇集最佳圖片剪輯，以及紀錄片／非小說劇集最佳導演。

《The Last Dance》於第72屆艾美獎（Emmy Award）取得最佳紀錄片殊榮。（影片截圖）

結果《The Last Dance》獲頒最佳紀錄片獎項，各地球迷隨即發文慶賀。事實關於籃球或NBA的紀錄片向來受歡迎，其中最為深刻的為2015年的《Kobe Bryant’s Muse》及2014年的《Iverson》。

《The Last Dance》以外的籃球紀錄片：

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《The Last Dance》由一支貼身追蹤公牛的攝製隊所拍，超過500小時的影像包含MJ在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍的經歷。10集的內容非常豐富，每集的訪問包括當年的公牛班底，甚至已故傳奇球星高比拜仁生前訪問片段亦有曝光。

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MJ生涯精彩回顧（按圖放大）：

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The Last Dance金句（按圖細看）：

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