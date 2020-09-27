NBA︱占士第10次晉身總決賽木無表情有洋蔥　誓領湖人重返頂峰

今年初一宗直升機墮毀事故，湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Byrant）與次女Gianna離開人世，湖人上下滿是悲傷。 直到現在湖人在占士（LeBron James）帶領下，繼高比年代後再次助湖人闖進總決賽，在這個對湖人別具意義的一年，占士感慨憶起亡友：「每當穿起紫金球衣，總會想起他的偉大與不朽。」

2020年對湖人而言，是夾雜不同情緒的一年，有悲傷、有興奮，更多是悲喜交雜的矛盾。

一場直升機墜毀事故，奪走永遠湖人球星高比的性命。今年初湖人上下愁雲慘霧，後來遇上賽季因新冠肺炎而停擺近5個月。

一場直升機墮毀事故，帶走了永遠的湖人傳奇高比及次女兒Gianna在內9人的性命。（Getty Images）

史迪普斯中心內充滿一顆又一顆悲傷的心。（Getty Images）

復賽後的湖人重新出發，一舉以西岸第一殺入季後賽，一路突破走到西岸決賽。湖人最終無驚無險拿下西岸冠軍，一個他們苦候10年的西岸冠軍，尤其在高比離開的這一年，這個冠軍更添一種傳承、苦盡甘來的意味。

湖人與金塊的Game5之中，占士足足上陣40分鐘，累透的他脫下球鞋不發一語坐在地上休息，木無表情的他讓人聯想起一次高比於總決賽記招的對答。

賽後頒獎時候，累透的占士脫下球鞋坐在場內。（影片截圖）

高比拜仁（Kobe Bryant）威水史：

+ 15 + 15 + 15

那是高比帶領湖人在總決賽中領先場數2：0，可是高比於記招時不苟言笑，記者問他為何沒有笑容，什麼讓他不快樂？高比只是回應一句，「為什麼要開心？一切還未完結，難道現在（領先場數）算完結嗎？我不這樣認為。」

總冠軍一天未到手，還未到高興慶祝的時刻，或許此刻靜坐場內的占士也如此想着。

即使湖人擁有領先優勢，高比當年認為仍未值得高興，一切還未結束。（影片截圖）

占士賽後的反應讓人聯想高比一次記者會對答：

不少媒體都發現，今年湖人在季後賽之路跟2009年湖人奪冠之路幾乎一模一樣：先在四強淘汰火箭，再在西岸決賽擊退金塊。當年與奧蘭多魔術於總決賽戰至Game 5，並於作客奧蘭多時高舉總冠軍獎盃。

適逢NBA選址奧蘭多迪士尼園區復賽，假若湖人在於總決賽再下一城，便與當年一樣在奧蘭多捧起總決賽冠軍寶座。

經歷了浮沉後，高比與加素在2009年帶領湖人再度重返總冠軍高峰。（Getty Images）

在2010年後，湖人再也沒有高舉西岸冠軍，甚至總冠軍，今年在占士領軍下讓湖人準備重返榮耀，難免將他與高比相提並論。（Getty Images）

占士：「我們的想法很相似」

這一切的巧合，外界難免將占士及高比作比較，2009年的高比正爭取個人生涯第4枚指環，今年的占士同樣競逐生涯第4個總冠軍。

面對傳媒的比較，占士表示兩人彼此了解，他明白高比籃球路上追逐榮耀的心情：「每次穿起紫金球衣，我便想起他的偉大，以及他這20年來對湖人的重要性。高比對自己、隊友有要求，不論是心態或是渴望成為最強、渴求勝利，我們的想法都很相似。」

說起高比，占士直言每次穿上球衣，總會想起對方的偉大。（Getty Images）

占士與高比份屬好友，他們對勝利的渴望，為了變強同樣犧牲許多。（instagram截圖）

距離總冠軍最多仍有7場對賽，強勢的湖人與最高榮譽這般接近。不論對手是誰，他們都會志在必得，務求將久違的總冠軍獻給天上的高比。