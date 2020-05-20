【籃鞋癡】艾佛遜獨一無二的光芒　由「Question」重歷AI出道故事

談到艾佛遜（Allen Iverson），一位從質疑中蛻變的NBA巨星。 來自貧民窟，只得6呎高，滿身紋身滿頭辮子，縱使1996年以狀元身份獲76人選中，艾佛遜就一直屢受批評。 惟面對外界的「Question」，AI總能以行動交出「答案」，成就了史上最矮的MVP及得分王。然而當年他的球鞋系列「Question」及「Answer」，亦令其品牌Reebok聲名大噪。

縱使1996年以狀元身份獲76人選中，艾佛遜就一直屢受批評。（資料圖片）

艾佛遜與「Question」的故事要追溯到年幼時的AI。維珍尼亞州的貧民窟出生，艾佛遜在黑幫雲集的環境成長，惟他的體育天份卻未有遭環境掩蓋。高中時的他美式足球、籃球雙線發展，也獲外界視為明日巨星。誰料到1993年的情人節，卻令艾佛遜與「Question」連上關係。

當年因與人群毆，艾佛遜差點前途盡毀。（網上圖片）

17歲艾佛遜與「黑人」隊友到保齡球館打球，遭在旁的「白人」以種族歧視說話攻擊，結果引發一場群毆。有人聲稱艾佛遜以椅子毆打白人女孩，8名證人力指AI帶頭滋事，最終他被判入獄5年。縱使最後在家人上訴下，他入獄4個月便重獲新生，但這「意外」令他聲名浪藉。

其後有賴母親懇求喬治城大學籃球教練湯臣（John Thompson）收容兒子，在湯臣如慈父般的照顧下，艾佛遜終遠離一切麻煩專心打球。AI以實力洗刷污名，到了1996年更宣布參加NBA選秀，被76人以第一位選中，成為了NBA歷史上最矮的狀元。

多得湯臣（左），艾佛遜的人生才重回軌道。（美聯社）

惟艾佛遜的背景、「案底」及反叛的風格，令外界連環質疑他當狀元的適合程度。正因為種種的質疑，那時候決斷與艾佛遜簽約的Reebok就此，為這名集寵愛與批評的新秀推出「Question」的專屬鞋款。然而AI在新秀賽季，就已場均取下23.5分、4.1籃板、7.5助攻的表現，當選最佳新秀。其後1997年Reebok再推出「Answer 1」鞋款，意味一切的質疑（Question）已被回應（Answer）。

艾佛遜在新秀賽季，就已場均取下23.5分、4.1籃板、7.5助攻的表現，當選最佳新秀。（網上圖片）

在球迷心目中「Question」、「Answer」豈止單單的籃球鞋款，系列更是艾佛遜的生路歷程。惟有人提出過，「Quesiton」流線型設計、鞋頭的差色皮面搭配與「Air Jordan 11」有所相似。

事實在大學打球時的AI，最愛就是「Air Jordan 11」，因此在個人首對專屬球鞋裏加入「最愛」元素，亦能理解。

Question至Answer XI：

+ 8 + 7 + 6

大學打球時的艾佛遜，最愛穿「Air Jordan 11」。（網上圖片）

就如艾佛遜自身一樣，在球迷心目中「Question」是獨一無二。然而在AI生涯幾個代表性畫面中，「Question」就是創造經典的同伴：1997年AI以最擅長的經典Crossover扭過米高佐敦並起手命中、2001年明星賽轟入25分、5助攻獲選當年的MVP。

1997年艾佛遜以最擅長的經典Crossover扭過米高佐敦並起手命中，成為經典一幕。（網上圖片）

至今在NBA的賽場上仍然可以看到Question Mid的身影。（NBA）

隨後「Question」也成為重複推出的系列，至今在NBA的賽場上仍然可以看到Question Mid的身影。今月品牌再推出Question Mid「Respect My Shine」鞋款，特別之處為刮去黑色塗層便會露出金色內層的鞋頭。

Question Mid「Respect My Shine」鞋款，刮去黑色塗層便會露出金色內層的鞋頭。（楊宇翹攝）

「Respect My Shine」鞋款：