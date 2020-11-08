賀錦麗當選美國副總統　勇士球星居里送簽名球衣賀老球迷創歷史

賀錦麗 （Kamala Harris）宣布當選美國副總統，成為史上首位女性、非洲裔、亞裔美國副總統，早在她和拜登發表勝利宣言之前，NBA球迷金州勇士已率先送上居里新簽名球衣祝賀，祝賀這個著名勇士長期擁躉。

擁有印度和牙買加血統的賀錦麗，在美國加州奧克蘭長大，現年56歲的她長年為當地球隊勇士球迷，經常在Twitter發出跟勇士相關的帖文或入場睇波相。

接受提名為民主黨副總統候選人前一天，她親自在一個podcast節目出任嘉賓尾聲中表明心跡：主持人問他喜歡足球還是籃球，她答是籃球後，被追問：「湖人定快艇」，她毫不猶疑地說：「勇士，謝謝」，隨即大笑，指出自己是個「勇士大過天」的球迷。

賀錦麗自稱是個「勇士大過天」的球迷，丈夫Doug Emhoff,也要穿上勇士打氣Tee陪老婆。（Twitter@KamalaHarris）

勇士周六率先為賀錦麗預備勝選禮物：居里簽名新球衣。（Twitter@GoldenStateWarriors）

球隊對她忠誠的回應是，早在她跟拜登發表勝選宣言前，已為這個資深老球迷送上一份特別的禮物：勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）的全新「Oakland Forever」30號球衣。

【居里早前親自示範Oakland Forever新球衣】（按圖放大）

「快樂的勇士」（Joyful Warrior），賀錦麗去年送出的個人貼紙，已語帶雙關地說明她的愛隊。（網上圖片）

奧克蘭正好是她成長地，球衣上還由居里親筆寫上一句：「給卡馬拉（賀錦麗名字）。由（三藩市）灣區到華盛頓，恭喜！！」並附上簽名。

居里跟名廚太太Ayesha在今年8月已公開支持拜登／賀錦麗競選組合，還特別跟三子女一起拍片解釋因由。NBA不少大牌球星均是拜登支持者，經常跟現任總統特朗普嗌交的勒邦占士（LeBron James）為最熱中的狂熱份子之一，早前連日不停發帖呼籲美國人投票和支持拜登。

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