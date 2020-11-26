馬勒當拿逝世︱因內線「雙塔」愛上馬刺　足球傳奇心中的NBA情懷

足球球王馬勒當拿（Diego Maradona）昨於布宜諾斯艾利斯的家中，因為心臟驟停去世，終年60歲。消息一出震驚全球體壇，根廷總統隨即宣布全國哀悼三日。 馬勒當拿對足球的熱情毋庸置疑，而對籃球他亦存有愛慕。

前阿根廷國家隊代表、前NBA馬刺球星真路比利（Manu Ginobili）昨晚在社交媒體發放悼文，世界體壇再失去傳奇，真路比利直言是傷痛，同時亦感激馬勒當拿為世界留下來的種種回憶。

前NBA馬刺球星真路比利（Manu Ginobili）昨晚在社交媒體發放悼文，表示馬勒當拿的離去為世人帶來傷痛。（網上圖片）

真路比利與馬勒當拿，二人同屬阿根廷運動界的國寶，前者為國家在NBA樹立地位，後者更以最優秀10號仔球技征服世界。

看似馬勒當拿與籃球大欖扯不上，惟這名足球傳奇實情鍾情NBA，而馬刺隊更是至愛。「是鄧肯及大衛羅賓遜的『雙塔』」，去年馬勒當拿接受外媒訪問時直言，那時候受馬刺內線魅力吸引，早在真路比利加盟前已是為馬刺球迷。

【名將哀悼馬勒當拿】（按圖放大）

馬勒當拿與大家一樣，因內線「雙塔」而愛上馬刺。（Getty Images）

馬勒當拿形容真路比利的成就比自己還多。（網上圖片）

惟同鄉及後成為球隊、甚至NBA的偉大球星，馬勒當拿形容真路比利的成就比自己還多：「他有如足球的美斯、C朗拿度，無疑真路比利是阿根廷史上最偉大的運動員。」

【全球悼念馬勒當拿】（按圖放大）

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「他有如足球的美斯、C朗拿度，無疑真路比利是阿根廷史上最偉大的運動員。」（Getty Images）

在馬刺「GDP」謝幕後，馬勒當拿對NBA的關注亦未有減退，反之與世界球迷一樣，對勒邦占士騎士與史提芬居里勇士的決戰着了迷。馬勒當拿提到2017年的NBA總冠軍戰，一個小舉動令他愛上了占士：「勇士4：1取勝，當中有一幕大家未必留意到，勒邦占士失落了冠軍，但他很有風範地抱着杜蘭特致賀；這畫面一直停留在我的腦海中。」

誰也沒有想過，這畫面感動了球迷馬勒當拿。（Getty Images）

NBA球員帶給馬勒當拿不同精彩回憶，反之這名足球傳奇給我們的，是震撼人心的天賦才能。縱使馬勒當拿多次讚揚真路比利是阿根廷人民的典範，但在每位球迷的心中，馬勒當拿才是永恆的傳奇。

NBA傳奇魔術手莊遜在網上發文悼念。（網上圖片）