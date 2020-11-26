籃球熱話｜Bronny大麻風波後終「解禁」　最新合照身高直逼占士

作為一家之主的勒邦占士（LeBron James）早前因復賽而離家日久，無暇管教兒女們。大兒子Bronny隨即「放肆」，一度上載疑似吸食大麻的限時動態，隨後鮮有見到Bronny的身影。網民甚為擔心Bronny於占士返家後的安危，不過看來經過一輪「禁足」懲治後，占士終於原諒兒子。

「大帝」占士自7月起進駐奧蘭多迪士尼園區，離家3個月在「隔離泡泡」內復賽，為湖人重奪久違10年的總冠軍而戰。最後，占士滿載而歸，收穫生涯第4個總冠軍及FMVP獎座，惟再次達成生涯高峰後，在家中等着他的還有「父親的責任」。

占士以35歲之齡拿下其生涯第4個總冠軍及FMVP的榮譽，實在是寶刀未老。（Getty Images）

大兒子Bronny現時16歲，從小受父親薰陶，高中的他也踏上籃球之路，占士日常也經常指導及裁培他。不過，正值青春期的孩子總有反叛的時刻，在占士離家復賽之時，Bronny曾經上載疑似吸食大麻的限時動態。雖然他即時刪除，惟在網絡上凡走過都會留下痕跡，其截圖在網上廣傳，這圖片當然也會傳到占士的手中。

Bronny的instagram發文定格在2個多月前的入樽片段。（instagram截圖）

一眾網友打趣表示原來Bronny仍然活着，本來還以他已經被占士狠狠「教訓」一頓。（instagram截圖）

Bronny刪除限時動態後，網民鮮有在網上看到他的蹤跡。直至上月妹妹Zhuri生日時，才在占士的限時動態一瞥Bronny的身影。在Bronny消聲匿跡之時，不時傳出他被爸爸懲罰不能打電動。皆因Bronny本來與NFL球星Odell Beckham Jr直播電玩《Call Of Duty》（決勝時刻），Odell注意到Bronny沒有上線，便詢問Bronny在哪，其他成員似乎暗示Bronny應正在被占士懲罰不能參與。

在妹妹生日會上，大家終於能在占士的限時動態中看到Bronny。（instagram截圖）

電競隊成員曾暗示Bronny正被占士處罰：

Bruh LeBron has Bronny in the gulag LMAOOOO pic.twitter.com/mnycUlVTO9 — Brian. (@JuiceWayne__) October 13, 2020

可幸的是，大家今天終於確確切切看到Bronny活得好好的，占士終於上載與Bronny的合照。看來經過一個月的懲罰後，占士已經消氣了，更一同訓練，親自指導兒子。Bronny長大後越來越似占士，不論是動作、神情、樣貌都看到不少占士的影子，果然是「like father, like son」。占士不止一次展現他對Bronny的期望，更期望有父子同場的一天，Bronny真的要好好努力，不要辜負父親的厚望呢！

果然兩父子，動作、神情也幾乎一模一樣。（instagram截圖）

Bronny在上月才剛滿16歲，似乎又長高不少，身高快要直逼占士。（instagram截圖）

Bronny簡直是占士的翻版（按圖放大）：

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同場加映，NBA著名父子組合：

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同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？