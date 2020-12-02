【籃球熱話】阿當斯粗獷外表下的縝密心思　細數球星們的特別技能

近期Netflix一套《后翼棄兵》成為大家的話題，劇中女主角既漂亮又具有實力，尤其她揚起那雙水靈的大眼睛盯着對手，令人有種又美麗又壓逼的感覺。可是，試想像國際象棋對手是壯碩如有NBA「水行俠」之稱的阿當斯（Steven Adams），大家又會否在開局前即時臨陣退縮？

NBA球星不乏多才多藝的球星，有些是記憶力驚人，有些精通其他運動，甚至有些是自小跆拳道黑帶，令人非常驚喜。惟他們在好動的一面下，有着令大家驚喜的靜態一面，說的正是剛從雷霆轉投塘鵝的「水行俠」阿當斯。

除了籃球之外，阿當斯還擅長國際象棋。（Getty Images）

《后翼棄兵》為近期Netflix大熱戲劇。（劇照）

球星們的另類技能（按圖放大）：

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阿當斯身形健碩，身上的紋身令他特別有氣勢，外表與早年大熱電影《水行俠》主角莫摩亞（Jason Momoa）有幾分相似，同時令他人氣急升。惟在如斯的粗獷的外形下，阿當斯藏着的卻是一顆縝密的心思，原來他也是國際象棋好手。

阿當斯在健碩的身形下，還有一顆縝密心思及頭腦。（instagram截圖）

阿當斯與影星莫摩亞的樣貌甚為相似。（instagram截圖）

阿當斯在隔離復賽期間，曾與當時的火箭總經理、同為國際象棋愛好者莫利（Daryl Morey）多番交手。阿當斯生日當天也在棋盤中度過，早前他更興奮分享自己第一次贏過電腦，近期他更新instagram也多以國際象棋為主，看來阿當斯真的文武雙全！