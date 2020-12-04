【NBA】快艇眾將不和消息不絕　球員特權待遇成催化劑？

近日球隊不和風波除了火箭之外，快艇亦是其中之一，說的是其他球員不滿兩大球星尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）的特權，對PG的不滿尤甚。其實，大牌球星擁有特權非新鮮的事，像是占士（LeBron James）在復賽期間，入住的迪士尼酒店房間有別於其隊友。擁有特權同時，能夠服眾才重要，無奈PG做不到這一點。

火箭早前兩大球星夏登（James Harden）與韋斯保克（Russell Westbrook）不和鬧得沸沸揚揚，「韋小寶」一方說不想成為夏登副手而離隊，夏登亦要求出走離隊。火箭不欲一次失去兩大將，最後以「韋小寶」交易至巫師換來禾爾（John Wall），夏登目前仍然留隊，可是缺席訓練營，外界繼續猜測他的去留。

有傳韋斯保克不滿夏登掌控過多球權。（Getty Images）

【球場外的韋斯保克是NBA的好好先生】：（按圖放大）

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同為西岸球隊的快艇近來也不見好，球隊負面消息不絕，其他球員一直不滿兩大球星，特別是PG享有的特權。外媒近日報道有關快艇雙子於去季的特權待遇，只有二人能夠擁有私人保鑣和訓練員，他們亦能夠自行決定出戰或缺席賽事以及上場時間。最讓其他球員不滿的是尼納特獲准許居於聖地牙哥，這樣令到他於往返洛杉磯時經常遲到，種種矛頭直指雙子，惟隊友們敢怒不敢言，「他可是尼納特呢！」

據報道指快艇雙星能享有多項特權待遇，包括選擇出戰哪些對賽。（Getty Images）

尼納特生涯曾於2014年及2019年贏得總冠軍及FMVP，憑其實力服眾。（Getty Images）

尼納特兩奪總冠軍及FMVP的實力令一班隊友信服，可是其他人對於PG得到特權卻甚為不解，消息人士曾經質疑：「他在季後賽得到了甚麼成就？」一旦出現球員間彼此不信任的聲音，即代表球隊士氣響起警號，可是不滿的不僅是快艇其他球員，就連PG本人也心生不滿。

惟PG的表現卻令身邊隊友質疑為何他能擁有甚多特權。（Getty Images）

保羅佐治剛與性感女友Daniela訂婚（按圖放大）：

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據悉PG最近在網上電台批評前任快艇教練李華士（Doc Rivers），指他不懂如何利用自己的特質及能力：「我覺得他將我用成雷阿倫（Ray Allen）或JJ列迪克（J.J. Redick），當然我可以做到掩護戰術，但那不是我的風格。」PG透露他所需要的是流暢節奏，配合擋拆及低位進攻，不同的持球進攻方式，然而他認為在上個賽季未能做到。如今，PG在快艇準備迎來新一季，主帥亦從李華士換成路爾（Tyronn Lue），希望路爾的戰術運用能讓PG滿意。

PG曾與李華士（右）女兒Callie交往，後來由於PG出軌令二人不歡而散，後來PG於去季加盟快艇，與李華士再度聚首。（Getty Images）

同場加映，球星們的另類技能（按圖放大）：

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同場加映，跳躍不只靠腳力，三招跳得更高（按圖放大）：

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同場加映，練好防守動作逐格睇（按圖放大）：