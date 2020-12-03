【NBA】韋斯保克「脫離」夏登　交易到巫師做大佬　火箭換入禾爾

火箭大龍鳳終於告一段落，球隊與巫師達成協議，將控衛韋斯保克（Russell Westbrook）送往巫師，換來禾爾（John Wall）及2023年受保護的首輪選秀權。

NBA開放交易後，各隊組軍傳言四起，最具話題肯定是火箭兩大球星夏登（James Harden）與韋斯保克（Russell Westbrook）的內訌。

有傳韋斯保克不滿夏登掌控過多球權。（Getty Images）

先有「韋小寶」揚言討厭做夏登的副手，決意離開尋求再次成為球隊的第一持球者，未幾就傳出夏登即將跳出合約，希望轉投籃網與杜蘭特（Kevin Durant）再續雷霆前緣。

控衛韋斯保克（Russell Westbrook）將送往巫師。（Getty Images）

誰料到鬧得沸沸揚揚的「劇場」終落下帷幕，火箭、巫師突昨日達成協議，韋斯保克與禾爾互換東家。韋斯保克上季場均轟下27.2分、7.9板和7.0次助攻，巫師引進此巨大火力，來年表現令人期待。

反之接近2年缺陣戰場的禾爾，市場價值和實用能力直線插水，正因如此巫師需送上2023年的首輪選秀權。

【韋斯保克是NBA的好好先生】：（按圖放大）

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禾爾在近3個賽季屢受傷患纏身，加上母親病逝，令他陷入人生低潮。（Getty Images）

究竟此交易是好是壞？也許得看二人在新球隊與其餘球星的相處。韋斯保克渴求控球和進攻主動權，若然巫師鮑爾能夠釋放部分持球時間，巫師征戰季後賽非不可能。反觀，禾爾如找回狀態，並甘願成為夏登的副手，加上吉辛斯（DeMarcus Cousins）的內線力量，此交易是禾爾的救贖或是敗筆，就要看火箭眾人的造化了。