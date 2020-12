【籃球娛樂】周杰倫超帥絕殺一擊　修杰楷高呼：「哥就是傳奇」

熱愛籃球的周杰倫,在球場上再獻新猷。近日不單現身支持台灣新成立的職業籃球聯賽P. League+,還再次參與表演賽,完場前一刻正當球隊落後一分之際,瀟灑投進一記絕殺外投,領軍反敗為勝。

周杰倫有份創立的潮流品牌PHANTACi,每年均會在台灣舉辦東西區明星對抗籃球賽,不少演藝名人均曾參與,「周董」今年亦再次親身上陣。

跟往年相比,今年明顯發福不少的周杰倫,速度明顯不及從前,惟一向「煞食」的外投仍寶刀未老。當比賽只剩餘1.8秒,周董一方落後一分,但擁有控球權。當隊友將球交給他之後,毫不猶豫出手射出一記long two,奇蹟出現。

熱愛籃球的周杰倫,再次參與旗下品牌主辦的東西區明星對抗籃球賽。(Instagram@jaychou)

【周杰倫攻入絕殺球連環圖】(按圖進入)

+ 7 + 7 + 7

當時身型微胖的周杰倫起手後隨即轉身便走,似乎不認為會射入,但他和全場球員和觀眾的眼睛均緊盯着籃球去向。當橙球清脆入網後,周杰倫初時似乎認為難以置信地搖了搖頭,他的隊友和觀眾已叫破喉嚨在高聲歡呼,連對手也送上掌聲。

賽後他將片段上載社交媒體,並親自說出當時的心路歷程:「剩下一點八秒,對方領先一分,我想說我來發球就好,傳給隊友來投關鍵球😜謝謝所有來參加@phantaci_06 東西區籃球賽的朋友們。」

周杰倫轟入絕殺球片段:

【籃球娛樂】細數演藝圈籃球癡(上) 周杰倫蕭敬騰有姿勢有實際

【籃球娛樂】零秒出手山下智久最有型 余文樂Y2K最青春

連「黑人」也讚:「這球太狂」

原來他當時只打算在場邊開球,在隊友堅持下才成為負責出手一人,最後成功攻入兩分,為球隊反敗為勝。他的英文版本留言加上一句:「你能相信我成為絕殺終結者嗎?」(Do you believe in me making the buzzer beater?)似乎對創造奇蹟感到相當高興。

他發帖後引來多名圈中好友留言讚好,台灣藝人賈靜雯的丈夫修杰楷高呼:「哥就是傳奇」,圈中籃球健將、「黑人」陳建州也稱讚「這球太狂」,曾為職業籃球員的王信凱說他是「哥中之哥」。歌手派偉俊、李唯楓等也留言大讚。

【NBA】周杰倫挑戰林書豪失敗 被勸「還是專心變魔術吧」

【CBA】林書豪飽嘗男人最痛 周杰倫emoji留言嘲「蛋裂」

林書豪客串周杰倫MV《土耳其冰淇淋》 跨過界曬球技(有片)

【周杰倫對籃球熱愛永不止息】(按圖進入)