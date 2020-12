【NBA】官宣新季球衣少一隊　網民批塞爾特人設計最無誠意

NBA 2020-21年賽季將會在平安夜前夕開打,新一季的城市版球衣(City Edition)也及時「出爐」,昨晚(3日)NBA在Facebook官方公布全系列球衣時,引來不少球迷留言,除了發表個人認為最美的球衣,也突破盲點。

NBA城市版球衣(City Edition)是Nike在接手NBA合約後推出的新系列球衣,目標是每一季每支球隊的都會有一件沿所屬城市特色或球隊歷史而設計的球衣,至今已經推出第3批。

今季的City Edition早在11月已有球隊各自己在社交平台上公開己隊的新被球衣設計,昨日NBA公開「全系列」的圖輯時就有不少網民發現,原來是相集中只有29張相片,落單的就是紐約人。大家紛紛在圖輯下留調侃一番:「Even here Knicks have no luck, no playoffs, no jersey。」(紐約人不僅沒有運氣、沒有季後賽,更沒有球衣。)事實上,早在10月紐約人的新版City Edition球衣設計已在網上流出,但如今NBA Facebook和NBA.com反而不見紐約人的蹤影,實在耐人尋味。

2020-21賽季NBA City Edition球衣全系列(按圖放大):

早在10月尾,紐約人的NBA City Edition球衣就在網上流出。(Twitter截圖)

細看新賽季City Edition球衣(按圖放大):