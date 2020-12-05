【NBA】K艾榮缺席記者會避訪問　職業球員拒承擔責任有代價

隨着NBA新一季即將開打，各隊都召開新聞發布會交代新一季的球隊動向等，球員都會應約出席接受傳媒採訪。其中布魯克林籃網的發布會上就偏獨缺主將K艾榮（Kyrie Irving），事後就此發出聲明。

按常規做法，即使是球星也要出席採訪環節，回應記者的提問，但今次K艾榮缺席後發出聲明，「與其今天跟媒體談話，我選擇發布這個聲明，以確保我的訊息有正確傳達。」

K艾榮開季記者會沒有出席和接受訪問，許多年猜測很可能新賽季都不會接受媒體的採訪。（Getty Images）

由於K艾榮對傳媒印象不太好，所以今次決定以聲明代替訪問，就是為了避免意思被曲解，他表示：「我每天努力訓練，準備好要開心打球、競爭、表現，並與籃網球團的隊友、同事一起奪冠。我這個球季的目標，是要讓我在球場上與球場下的工作自己說話。」說到疫情，K艾榮則認為：「今年的生活受到不同的方式的打擊，這需要我們，需要我以不同的方式前進。所以，這就是這個改變的開始。」

作為球員工會副主席的K艾榮，他說過自己布希望用創新思想幫助工會向前發展，所以從毫不諱言，不管在球場內外，對球員權益、平權等議題。過去NBA因疫情而停擺，關於復賽一事K艾榮也有發聲兼出力，一度帶頭罷賽，認為當時維權比打比賽更重要，加上新冠肺炎的不受控，復賽就等同「搵命搏」。期後更為WNBA成立的基金會，捐出150萬美元聲援罷賽的WNBA球員。

K艾榮表示自己來季會和隊友一起努力爭冠。（Getty Images）

但最具代表性的言論必然是他表示自己相信地平說和陰謀論：在一次公開活動中提及，隨後引起軒然大波，不少學者和NBA球員都有就K艾榮的話作回應；他就事件道歉，表示自己看輕了自己說話的影響力，有些事未必適合在公開場合說。

地平說一事，K艾榮有在公開場合為此道歉。（Twitter 截圖）

接受訪問是球員的責任之一？

K艾榮並沒有明言自己來季會拒絕接受訪問，但外界就在猜測艾榮會否這樣做，但根據以往經驗，NBA球員拒絕接受訪問的話是有一定的代價。例如2015年美國隊藍白內戰後，尼納特（Kawhi Leonard）就曾拒絕接受記者訪問，表示：「大家都知道我不怎樣和媒體打交道。」引起美媒的批評，認為他不尊重記者。

K艾榮對傳媒印象不太好。（Getty Images）

另外，像拉舒德華萊士（Rasheed Wallace）就是美媒眼中的「壞孩子」，在記者會上黑面，記者問甚麼都只回答：「Both team play hard。（兩隊都努力打球）」這樣門面說話，就讓聯盟罰款三萬元。NBA大概也認為回應採訪是球員的責任，觀眾只能從報道看到球星場外的一面，只有球員配合記者才能完成工作，因而定下賽後受訪是球員的工作之一，否則將會罰款，所以K艾榮如果想拒絕訪問，看來錢包要夠深夠厚。

NBA高薪控球後衛有...... (按圖放大）

+ 24 + 24 + 24

同場加映：邊年選秀最屈機？