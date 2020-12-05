【NBA】7名親人因感染新冠肺炎而亡　唐斯感嘆籃球難助自我療傷

新冠肺炎自去年底爆發，至今一年仍然未見緩和趨勢，香港出現第4波疫情，美國早前仍單日確診人數逾10萬及單日死亡超過2700人。全球在2020年中飽受新冠肺炎影響，這一年大家都很難過，彼此失去太多，包括木狼球星唐斯（Karl Anthony Towns）在內。唐斯至親的媽媽因染疫而亡，其餘6名親友亦然，這令他十分感慨：「過去7個月，我見過太多棺木了。」

新冠肺炎席捲全球，在病毒面對人人平等，不論你是富豪或草根階層，就連身價不菲的球星們也有染疫的可能。木狼球星唐斯雖然未有感染肺炎，惟他身邊的至親們難逃一劫，與他關係親密的母親Jackie更因此於4月離世。

唐斯與母親關係緊密，媽媽一直非常驕傲及支持兒子的籃球事業。（NBA facebook截圖）

唐斯母親於3月底染疫，當時她高燒40度，情況未見好轉，肺部功能每況越下，需以呼吸機幫助呼吸。無論唐斯如何積極鼓勵母親正面抗疫，可惜她未能打起精神，更說了一些大家不想聽的說話，讓一家人感到難過，後來她更陷入人工昏迷狀態。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

+ 39 + 39 + 39

唐斯拍攝片段呼籲大家注意衛生抗疫：

儘管如此，母親還是奮力抗疫一個月，遺憾因肺炎引發的併發症，最終不敵病魔離世，終年58歲。母親作為自己頭號球迷，唐斯在她逝世後深感哀痛，無奈哀訊未有止息。唐斯最近接受訪問時提到，他在這一年已有7名親人包括母親在內，全因感染新冠肺炎而亡。

唐斯母親十分支持兒子，可惜她再沒有機會看到兒子在場上的英姿。（Twitter截圖）

在死亡面前，唐斯還是無能為力。他的心情一直很差，曾希望可以能一切所能留住親友的生命，惟最後只能眼睜睜看着他們離去：「過去7個月，我見過太多棺木了。」新賽季即將來臨，場邊再也沒有一直為他打氣的母親，唐斯顯然仍然未能接受：「我喜歡家人看我打籃球，每當看到媽媽坐在場邊或看台上，我總會面露微笑。」原以為專心投入籃球會成為一種療傷的方式，唐斯直言仍然艱難，但藉此機會，重溫過去與親人的美好回憶，「這或許是我從比賽中，唯一能得到的慰藉。」

唐斯喜歡籃球，更喜歡坐在親人坐在場邊支持他的感覺，這是他更努力的動力。（Getty Images）

同場加映，細看新賽季City Edition球衣（按圖放大）：

+ 85 + 85 + 85

同場加映，美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）