【NBA】76人有意羅致奧斯汀李華士　老李華士望子成龍的苦衷

李華士（Doc Rivers）上個賽季結束後，辭任執教7年的快艇，後來轉執76人帥印。本來李華士於快艇時期，兒子奧斯汀李華士（Austin Rivers）曾為其球員，豈料當他擔任76人教練時，卻因為球隊與獨行俠一宗交易，迎來女婿薜夫居里（Seth Curry）。 近日傳出76人曾有意羅致奧斯汀李華士，實行外父、兒子、女婿聚首一堂，李華士當時的反應是：「唔好啦！」

居里與李華士兩個家族在NBA球壇舉足輕重，李華士1996年從球員生涯退役後，1999年開始其執教事業，並在2008年督師塞爾特人擊退死敵湖人奪得總冠軍。

兒子奧斯汀李華士子承父業，2012年加入聯盟，曾於2012年至2018年期間為父親麾下球員，父子檔合作成為一時佳話。

李華士（左）球員時期與米高佐敦同場較量。（Getty Images）

奧斯汀李華士受父親耳儒目染，以籃球為終生事業。（Getty Images）

NBA著名父子組合（按圖放大）：

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至於居里一家更是話題十足，老居里（Dell Currry）為三分球射手，曾以929球為黃蜂隊史命中三分球紀錄保持者。兩名兒子史堤芬居里（Stephen Curry）及薜夫居里亦盡得父親三分球射術真傳，現時分別為勇士及76人的球員。

最特別的是，薜夫居里戀上李華士女兒Callie，並於去年9月結婚，兩大NBA家族關係「親上加親」。

居里也是圈中著名的籃球家族，老居里（左）為三分球射手，史堤芬居里（右二）也是聯盟數一數二的射手，薛夫居里亦是現役NBA球員。（Getty Images）

薜夫居里娶得李華士女兒Callie為妻。（instagram截圖）

李華士拒絕與兒子同隊的苦衷

如今，李華士執掌76人帥印，管理層與獨行俠一宗交易，恰好將女婿薛夫居里送到76人，讓外父女婿拍住上。

李華士近日透露原來76人曾有意拉攏李華士父子兵聚首76人，惟他否決這項安排：「很不幸地因為我是他父親，這讓他很容易成為目標。再者，自從我不指導他後，對他生涯也是很好發展。故此，當76人將兒子放到羅致名單前列時，我告訴他們不要這樣做。」

李華士父子曾經聚首於快艇合作。（Getty Images）

薛夫居里（左）與奧斯汀李華士曾為杜克大學隊友。（Getty Images）

這也難怪76人曾有如此考慮及提議，畢竟父子相處多年，清楚彼此的手法及特質，合作起來自然事半功倍，惟李華士卻鼓勵兒子往外闖：「我不斷告訴他，紐約是很棒的地方。我過去於那裏有很好的經驗。雖然並不容易，不過這磨練是好事。」

父親總會望子成龍，比起在自己膝下安穩成長，不如放手讓他在更好的地方磨練成長，李華士果然一番苦心。

如今，女婿薛夫居里從獨行俠轉投76人與外父合作。（Getty Images）

奧斯汀李華士幾經考慮後，決定加盟紐約人。（instagram截圖）

同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？