【NBA】韋斯保克拒阿連拿斯好意　轉披4號球衣迎新季

告別火箭，韋斯保克（Russell Westbrook）來季NBA準備與傷癒復出的禾爾（John Wall）互換東家，加入巫師也代表要結束12年的「0號」生涯。 但大前輩阿連拿斯（Gilbert Arenas）就大方出讓自己的「0號」，以表歡迎新主將，但韋斯保克心領了。

日前遭到火箭交易，將轉戰華盛頓巫師的韋斯保克看來對轉隊事件並無不滿，反而更期待加入新團隊。皆因巫師隨隊記者表示，韋斯保克得知自己被交易後，在凌晨一點打電話把新隊友I史密夫（Ishmael Smith）吵醒，難掩雀躍心情。現時韋斯保克已經抵達首都，並到過巫師主場練球；巫師Twitter發布的自拍影片中，韋斯保克笑容滿滿，表示自己相當期待。

韋斯保克的0號球衣已經穿了12年。（Getty Images）

阿連拿斯主動提出讓韋斯保克穿上0號球衣，並表示是榮幸。（Getty Images）

然而，韋斯保克的加入就引起另一個議題：球衣號碼。因為韋斯保克過去12年職業生涯均使用0號，但說到巫師0號，自然會想起退役「0號探員」阿連拿斯；不過球衣至今未被高掛，所以韋斯保克要披上0號也是沒有問題。

Russ has a message for the #DCFamily 🔊 pic.twitter.com/7tQzNhDPCB — Washington Wizards (@WashWizards) December 5, 2020

據美媒《TMZ Sports》報導，阿連拿斯也主動表示：「0號是你的，兄弟，這會是一個榮幸。」但韋斯保克僅心領了，最後決定改披高中時期的4號球衣，也許對他來說有重新開始的意義。

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