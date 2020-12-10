【籃球熱話】Jake Paul挑戰同鄉勒邦占士　網民：你正跟死亡調情

早前NBA「入樽王」尼特羅賓遜轉戰拳擊，被業餘拳手兼網絡紅人Jake Paul兩回合K.O.，球星們的回應掀起一陣風波。 Jake Paul在賽後曾表示不敢挑戰NBA不老王者勒邦占士（LeBron James），惟經過一段時間後，Jake Paul又回頭「挑」機士：「看看誰是真正的俄亥俄州之王？」

NBA球員退役有如柏賓（Scottie Pippen）回歸低調生活，也有如卡爾（Steve Kerr）、拿殊（Steve Nash）轉任教練，亦有如尼特羅賓遜嘗試籃球以外的運動，轉戰拳擊。

從籃球場轉戰擂台，即使只是一場表演賽的副賽，36歲的尼特羅賓遜依然認真備戰，每天早上跑步6至7英里（約9.7-11.3公里），遺憾最後被擂台經驗較豐富的Jake Paul以兩回合K.O.。

尼特羅賓遜（左）早前轉戰拳戰，與業餘拳手Jake Paul對賽。（路透社）

羅賓遜被兩局KO的風波未平，引起更多「宣戰」說話。（Getty Images）

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UFC星級拳手向LBJ挑機

尼特羅賓遜的意志及勇氣可嘉，惟同為NBA球員的兄弟們反應不一，大多以「食花生」的嘲笑語調回應，此舉曾引起拳王梅韋達（Floyd Mayweather）斥責NBA球員不應嘲笑。羅賓遜

可是，在這場鬧劇風波之中，還是有如UFC（終極格鬥冠軍賽）明星Colby Covington般唯恐天下不亂的好事之徒，指名道姓能K.O.勒邦占士。

為NBA聯盟「打得之人」阿提斯（Ron Artest）有情有義，在一片嘲笑聲音中決意為兄弟報仇。（Twitter截圖）

Colby Covington公開表示要挑戰NBA最強壯男人占士。（Getty Images）

Jake Paul本人曾在擊倒尼特羅賓遜賽後直言不敢挑戰占士，「他太強壯了。」未知是否冷靜一周後，Jake Paul竟然回心轉意，突然在Twitter上放話要挑機占士：「看看誰是真正的俄亥俄州之王？」

Jake Paul害怕面對強壯的占士，曾於賽後表示不敢挑戰他。（instagram截圖）

惟經過10天後，Jake Paul又公然挑起戰火。（twitter截圖）

誰是俄亥俄州之王？

原來二人是同鄉，同樣來自俄亥俄州克里夫蘭，不過網民似乎對Jake Paul的發言頗為反感，「你需要占士幫助你的職業，可是他不需要」、「你在跟死亡調情」、「占士為俄亥俄州帶來首枚NBA冠軍指環，我想大家都知道誰是真正的王」。

看來網民對Jake Paul的「挑機」普遍不滿，莫名奇妙被捲入漩渦的占士更無暇回應，他還是專心備戰新賽季的衛冕之路，畢竟籃球才是他的職業及專業。

於本月底滿36歲的占士，身形依然強壯健碩。（instagram截圖）

如果Jake Paul能夠以籃球擊敗占士，才算得上真正的俄亥俄州之王呢！（instagram截圖）

占士保持青春的秘密（按圖放大）：

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同場加映，NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：