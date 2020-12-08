【NBA】居里有望與勇士續約　終身效力同一隊夢想成真

Jumper
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能夠在一支球隊中「終老」，往往能獲得比聯盟巡遊般換東家來得更多人尊敬，畢竟一個人的忠誠度，不是一夕間能證明，可能是十年甚至二十年。

居里（Stephen Curry）在勇士開季首次訓練後透露自己正和球隊討論續約事宜，過往他也曾表明自己想要在勇士退役，續約目的一目了然。

湖人在一星期前就和勒邦占士（LeBron James）提前續約，雙方簽下兩年8500萬美元的超級大合同，意著今年36歲的他很大機會在湖人退役。另一邊，今年32歲的居里也慢慢步入職業生涯的下半場，為勇士披甲12載，也帶來了不少榮譽，自然也不會想就此轉會。

居里的年薪是現役聯盟中最高的球員。（Getty Images）

2017年，居里就與勇士簽下5年2.01億的超級頂薪，而且還有兩年就到期，接下來的賽季居里年薪將會達到聯盟第一高的4301萬美元，2021-2022賽季的年薪也將會高達4578萬美元。據美國知名薪資專家Bobby Marks分析，居里有資格和勇士提前續簽一份3年1.56億的超級合約，平均一年高達5200萬美元。

盤點一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）

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居里表示自己希望能效力勇士到最後。（Getty Images）

雖然居里不是狀元，是在第七順位被勇士選中，但這12年來為球隊所帶來的可不亞於狀元出身的球星。包括3座總冠軍獎杯以及連續5年進入總冠軍賽的成績，個人斬獲2個MVP、3次年度一隊、2次年度2隊、1次得分王、1次偷波王以及6次全明星賽等，可是算是勇士隊史上最偉大的球員之一。

同場加映：近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

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