【NBA】球員回憶迪士尼園區泡泡復賽經歷　有人驚嚇有人享受

全球今年受到新冠肺炎疫情影響，聯盟曾於3月初急急叫停賽季，直至7月下旬，才安排22支球隊於奧蘭多迪士尼園區以「隔離泡泡」形式復賽。打入總決賽的湖人及熱火在園區內逗留近3個月。近日回憶起過往在園區內3個月的時光，湖人球星占士（LeBron James）似乎不堪回首：「總覺得住在酒店好像《閃靈》劇情，我想離開這裏回家。」

由於受疫情影響，去季最終在奧蘭多迪士尼園區以隔離及閉門方式完成。22支復賽球隊園區，日常生活、訓練、比賽均在區內，各球隊分配到入住不同酒店房間，不得隨便外出或接觸其他人。

NBA去季選址在奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

在沉悶的隔離日子之中，球員們的適應及反應不一，有如獨行俠的當錫（Luka Doncic）享受在迪士尼這個魔法國度中，玩得不亦樂乎，釣魚高手保羅佐治（Paul George）亦稱霸各大釣魚「比賽」。在園區內的生活相對枯燥，可是拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）對此讚不絕口，「園區內沒有任何干擾，大家也不需要在比賽後奔波來回。即使我們有時晚上11時才離開場館，很快便能回到酒店休息，這也是復賽期間不少球員表現厲害的原因。」

當錫與馬恩奴域非常樂在其中，享受他們在迪士尼內的魔法時光。（獨行俠instagram截圖）

NBA釣魚大賽正式上演（按圖放大）：

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正當尼拉特享受園區內復賽，可是湖人球星占士卻不是這樣想，皆因他沒法面對酒店內又漫長又空蕩蕩的走廊。「當我仍在園區時，看着房間內那些牆壁，總覺得接下來會湧出大量血水，就像《閃靈》劇情一樣。」

占士在隔離泡泡復賽中，贏得生涯第4個冠軍及FMVP，可是原來園區內的生活對他來說像是恐怖電影。（Getty Images）

電影《閃靈》的經典場面。（網上圖片）

占士本身也是一位恐怖片影迷，無奈人在異地又遠離熟悉的住家，難免會胡思亂想：「當我路經走廊，看到盡頭有兩個小孩子騎着三輪車，我便開始慌了，心想糟糕，怎麼回事？只想必須回家，我想離開這裏。」占士離家三個月，每天就是來回球場、健身室與酒店，這種生活對離家日久的他正如恐怖片一樣：「雖然很抱歉，可是當我在園區內的感覺像是一套恐怖電影。」可幸的是聯盟來季沒有「隔離泡泡」作賽的打算，占士也不用擔心再次面對恐怖電影的感覺了。

孖妹這一幕相信大家仍然歷歷在目，酒店的走廊總是長長的，難怪占士會聯想起恐怖電影，每天都要面對這些畫面，也難怪占士想回家。（網上圖片）

同場加映，盤點一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）

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同場加映：近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：