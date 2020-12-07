【NBA交易】字母哥生日收公鹿「大禮」　隊友送鋼筆原來用心良苦

NBA月尾開鑼，各支球隊亦開始了訓練營，為新一季做最後準備。一直被傳將離開公鹿的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）現身球隊集訓，粉碎即時轉會的傳聞。 惟未續約乃為事實，一眾隊友心急如焚，適逢昨日「字母哥」生日他們送上一份別有用意的大禮。

艾迪杜高普自從去季結束後，出走的消息接連不斷，也傳出不同球隊希望明夏能網羅這名希臘怪物。

去季常規賽「字母哥」場均能交出29.5分、13.6個籃板和5.6次助攻，再次取下MVP名銜。（Getty Images）

有見及此，「字母哥」或有機會在公鹿待到明夏再以自由球員身份決定去向。公鹿上一一眾當然希望留人，根據《ESPN》指，隊友們昨日在訓練後向該MVP送上生日禮物：鋼筆。

「字母哥」向來與公鹿隊有老友鬼鬼，隊友們也希望他盡快續約。（公鹿Facebook）

鋼筆與「希臘怪物」似乎談不上關係，惟後衛米度頓（Khris Middleton）笑說大家其實用心良苦：「應該都知道我們的意思吧，我們有多希望他快點續約，所以我想他的儲物櫃裏，今天應該會佈滿鋼筆！」

近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

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「字母哥」是公鹿一手裁培的巨星，2013年在首輪15順位被選中，在傑特（Jason Kidd）任教期間，「字母哥」每季都有顯著進步，終成聯盟MVP。去季常規賽「字母哥」場均能交出29.5分、13.6個籃板和5.6次助攻，再次取下MVP名銜。若與與公鹿續約，預料將是一份5年2.45億美元的頂薪合同。