【NBA】依然是快得像風的男人　禾爾「準雙雙」奪熱身賽首勝

今年的NBA休賽期，出現不少震撼大家的交易，其中最引起話題非火箭「大龍鳳」莫屬。火箭送走韋斯保克（Russell Westbrook）迎來禾爾（John Wall），球迷都期待過去2年深受傷患困擾的禾爾的表現。來到季前熱身賽的首日對戰，火箭對上公牛一戰派出禾爾為正選，他的表現亦令球迷驚喜連連，包括他一次以歐洲步快速切入，讓大家看到從前的他，最後火箭亦以125：104輕取公牛。

禾爾過去2年闊別球場，如今重新踏上NBA戰場，不論球迷或是他本人也好，也非常期待這一刻，「今晚能夠重返NBA實在太好了。」禾爾言談間毫不掩飾他的興奮，2年後再以正選控衛上陣，禾爾仍然是那位全明星後衛。

早前火箭與巫師完成交易，禾爾離開他效力10年的巫師，轉戰西岸火箭。（instagram截圖）

禾爾在首節以速度證明自己寶刀未老，對手韋爾（Coby White）的防守也阻擋不了，經驗老到的他快速以歐洲步擺脫，命中他這2年來的首個2分。大家看到禾爾身手依舊，他的引擎依舊高速運轉，仍然是那一位僅用3.14秒就能跑過四分三個籃球場的男人。這一場熱身賽，禾爾讓大家看到他的能力與可能性，他在小試牛刀後，留下13分、5籃板、9助攻的數據於第3節結束後返回後備席。最後，火箭在禾爾在內加上艾歷哥頓（Eric Gordon）、吉辛斯（DeMarcus Cousins）6人得分上雙下，以125：104大勝公牛。

禾爾今場交出13分、9助攻、5籃板的「準雙雙」數據，表現讓人驚喜。（instagram截圖）

純熟的腳步、快速多變的突破，禾爾還是原來那個他：

火箭新帥西拉斯（Stephen Silas）新官上任，即在熱身賽取首勝，亦是今季的好開始。（instagram截圖）

禾爾過去2年跌至谷底，先是2018年初因左膝傷患僅出賽41場，隨後在2018年底動手術清除左腳跟骨刺。可惜，雪上加霜的是他於2019年初不慎在家滑倒，經診斷後發現左腳阿基里斯腱撕裂，手術後令他的休養期再度拉長超過一年，近三季合計僅上陣73場比賽。自身傷患不斷之餘，日做3至4份工作養育禾爾成人的母親Frances Pulley，於去年因乳癌不幸離世，對禾爾來說更是雙重打擊。

動手術清除左腳跟骨刺後，禾爾在家不慎跌倒，傷及阿基里斯跟腱。（instagram截圖）

禾爾在養傷期間，關係親密的母親因病去世，無疑是雙重打擊。（instagram截圖）

經歷休養、沉澱後，禾爾滿血回歸屬於他的球場，這位曾經多災多難的狀元郎浴血重新後，在火箭為大家帶來甚麼驚喜？

滿血回歸的禾爾實在令球迷期待。（instagram截圖）

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