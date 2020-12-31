NBA︱壽星占士成雙位數得分「千場斬」第一人　普波域治讚不絕口

36歲對NBA球員或許是遲暮之年，不過老態未有出現在今天生日的占士（LeBron James）身上。 占士率領湖人作客馬刺，早早輕鬆取得領先，此優勢維持至完場，最終以121：107擊敗對手。今場占士貢獻26分，為史上生涯連續1000場常規賽得分雙位數的第一人，其次為米高佐敦（Michael Jordan）的866場。

雖然一開局馬刺憑迪洛桑（DeMar DeRozan）及獲加（Lonnie Walker IV）連串快攻搶得6：0優勢，但「壽星仔」占士今仗表現特別活躍，隨即以一記霸氣入樽，力挫對方氣勢。

今天滿36歲的占士，表現依然活躍。（美聯社）

群星齊賀占士生日（按圖放大）：

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在占士組織進攻下，湖人進攻流暢，安東尼戴維斯（Anthony Davis）、馬克加素（Marc Gasol）於內線得手，加上今場外投手感熾熱的舒路達（Dennis Schroder），一口氣助湖人以35：27領先完首節。

安東尼戴維斯力阻普爾特（ Jakob Poeltl）進攻。（路透社）

舒路達今場表現亮眼，貢獻21分、4籃板、4助攻。（美聯社）

湖人次節一度嘗試從三分線進攻，不過似乎未能奏效，幸得占士連番切入突玻、中距離跳投得手，為球隊穩住52：41的優勢。

馬刺見勢急起直追，迪洛桑一次切入上籃強攻時，被馬克加素防守下來，馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）認為馬克加素防守犯規，可是他連番炮轟裁判毫無吹罰，最後他連吞2個技術犯規，被逐離場。湖人乘勢繼續擴大分差，以63：53完上半場。

普波域治因抗議裁判，吞下兩個技術犯規，於第2節尾段被逐離場。（美聯社）

半場休息後，湖人過往一直為人垢病的外線進攻也讓人驚艷，除了占士、卡特維普比（ Kentavious Caldwell-Pope）相繼命中三分球，馬菲斯（Wesley Matthews）今仗更是6投6中，三分球命中率達100％，助湖人一度以92：74的18分之差領先。

馬菲斯（左）今場三分球百發百中。（Getty Images）

馬菲斯今場100％的三分球命中率：

一直處於劣勢的馬刺曾經在末節由迪洛桑命中三分球，加上博得罰球，力追至104：112的8分差距，可惜占士與安東尼戴維斯內外開弓，輕鬆突破馬刺防線，再度拉開比數至121：104完場。

占士今仗貢獻26分、5籃板、8助攻，是他連續第1000場常規賽得分上雙，成為突破千場史上第一人，紀錄遠遠拋離連續866場得分雙位數的籃球之神米高佐敦，令他的36歲生日更加圓滿。

36歲的占士錄得連續1000場常規賽得分上雙，為聯盟史上第一人。（instagram截圖）

36歲仍能站在NBA的頂端，占士投放無數資源來嚴格維持自己的狀態，令他一直保持「青春」功不可沒。

對於占士一直未見下坡的表現，今仗對手馬刺教練普波域治也不禁盛讚：「才智、堅韌以及對完美的堅持，加起來就是我們看到的占士。現在的他看起來與剛進入聯盟時差不多，他值得被讚頌的是他用盡能力讓自己完美，他的精神與身體狀態真的很特別。」

普波域治大讚加入聯盟17年的占士，還是如當初一樣。（Getty Images）

同場加映，NBA三分球紀錄： （按圖放大）

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同場加映，10個今季復出的球星：（按圖放大）