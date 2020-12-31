2020回顧．籃球｜球場開放與關閉無限輪迴　香港籃球停滯的2020年

2020年，像是漫長無盡又霎眼完結；2020年，滿是改變也像是停滯不前，全球如是，經濟如是，體育界也如是。 疫情之下，大家顯得被動，沒法自主掌控生活的一切，工作、上課、吃飯以至社交模式，無不依循新冠肺炎疫情的嚴重程度而改變，球場多次的開與關，市民無所適從之外，教練亦要放下籃球，為生計奔馳。

回望這一年的香港籃球，好像沒發生甚麼卻有種歷盡滄桑的感覺。由於疫情關係避免群眾聚集，加上配合政府的防疫措施，大至香港隊主場出戰的亞洲盃外圍賽，小至普通籃球愛好者的街場日常，通通沒法「照常」進行。

2020年多次封框，從我們的生活抽走籃球。（張倩儀攝）

這一年最常看到如此的「球場風景」。（資料圖片）

疫情反覆，自1月底開始，室內球場、街場界乎開放與關閉之間，各支球隊未能訓練，本地各組別的銀牌賽、聯賽沒法如常開季，甚至連公開賽事工商盃也不斷於「又重啟」、「又煞停」之間無限輪迴。

一切就如骨牌般，一動則牽動全身，接連港隊的國際賽事、東南亞職業聯賽、學界賽事也無一倖免。比賽延期又延期，最後還是腰斬、取消，可惜的是中六生、大專生最後一年就此完結，沒法寫上一個完整的句號。

1月時仍然舉行學界賽事，拔萃男書院更重奪九龍區D1冠軍，豈料已成中六生學界生涯的絕響。（資料圖片／任祉羲攝）

2月初ABL仍以閉門方式舉行，無奈疫情影響緣故，賽會於3月時宣布無限期停賽。（資料圖片／任祉羲攝）

沒有重來的學界生涯就此結，遺憾又可惜。惟更現實的是缺乏場地下，籃球教練的生計深受影響，部分教練或球員一度轉行。裝修、外賣員、地盤工、倉務員也好，能夠維生也盡量嘗試，疫情之下，還是需要面對現實。

當然，路不轉人轉，學校暫停面授課之下，zoom教學大行其道，部分教練改以網上教學，可是像是紙上談兵一樣，未如面對面傳授技術來得直接。

籃球教練葉偉恒一度改以網上教學，惟初接觸拍攝工作時，他也顯得雞手鴨腳。（資料圖片／龔嘉盛攝）

網上教學變成新常態，口罩已成為大家生活必需品。在疫情緩和之時，球場一度重開，惟防疫政策緣故，球員們訓練時還是需要佩戴口罩，卻讓他們大呼不習慣。如此的「常態」，何時才會消失？

無奈，早前出現新一波感染群組，每天確診個案數字未見回落，一切似乎未有消退的跡象，2020年的完結，似乎仍未能為這一切劃上休止符。

因應政府防疫政策，港隊早前訓練期間也要佩戴口罩。（資料圖片／任祉羲攝）

2020年，我們失去了時間、生活的日常；2021年，我們會看到希望的曙光嗎？