【NBA】聯盟有意再度擴充　超音速回歸呼聲高　盤點曾搬家球隊

西雅圖超音速，為市內最早成立的職業球隊，曾於1979年拿下隊史唯一的總冠軍，並培育出一眾球星，深受球迷歡迎。無奈球隊於2008年從西雅圖「搬家」至奧克拉荷馬城，甚至易名為雷霆。超音速的消失成為西雅圖市民心底的缺憾，如今，聯盟有意擴隊，自然成為呼聲最高的一隊。

NBA總裁施華（Adam Silver）早前受訪時，曾經透露聯盟有可能擴隊，其中得到甚多支持的西雅圖超音速呼聲最高。超音速對於西雅圖是一個特別的存在，於1967年創隊，隊史著名的球星，球迷自不然想起「手套」披頓（Gary Payton）、甘普（Shawn Kemp）、「德國槍」史祖柏（Detlef Schrempf）、雷阿倫（Ray Allen），還有目前仍然非常活躍的杜蘭特（Kevin Durant）。

施華早前透露聯盟有意擴隊。（Getty Images）

披頓助超音速重返巔峰，打入總決賽。（Getty Images）

西雅圖超音速培育過不少NBA球星，其中包括雷阿倫（Ray Allen）。（Getty Images）

超音速隊史上曾贏得1979年總冠軍，雖然曾經一度沉寂，不過球隊於90年代由披頓、甘普、史祖柏聯手下，助球隊重返巔峰。超音速在1996年以隊史最佳64勝18負的戰績，再次打進總決賽，遺憾當時遇上準備再次三連霸王朝的公牛，始終未能觸碰冠軍。後來，超音速於季後賽遇上死對頭湖人，令他們距離冠軍越來越遠。

超音速在1979年總決賽以場數3：2力壓華盛頓子彈封王。（影片截圖）

甘普（左）與披頓於90年代表助超音速重返巔峰，可惜同期遇上由米高佐敦帶領的公牛，總之與冠無緣。（Getty Images）

湖人可算是超音速的季後賽死對頭，超音速從沒有在湖人隊的主場拿下一場比賽的勝利。（Getty Images）

雖然球隊在2007年選秀選中潛力榜眼杜蘭特，無奈班主本列（Clay Bennett）於2008年與西雅圖市政府因場館問題導致談判破裂，球隊「舉家」搬到奧克拉荷馬市，甚至易名為現在的奧克拉荷馬雷霆。杜蘭特尚能穿上超音速球衣度過新秀年，韋斯保克（Russell Westbrook）於2008年選秀以第4順位被超音速選中，當年還戴上球隊的超音速帽子，誰知道一星期後被帶到奧克拉荷馬州開始職業生涯。

韋斯保克於2008年選秀會上以第4順位被超音速選中，可惜一周後便被帶到奧克拉荷馬雷霆開始職業生涯。（影片截圖）

杜蘭特新秀年在超音速度過。（Getty Images）

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+ 8 + 8 + 8

當年被帶走了的「超音速」化身成雷霆重新開始，西雅圖球迷一直對雷霆心懷怨恨。每當雷霆比賽時，西雅圖球迷都會支持對手，2016年的西岸決賽中，一名穿上超音速球衣的球迷，在雷霆領先3：1下反負3：4後，在鏡頭前瘋狂慶祝。多愛便有多恨，球迷的行徑亦不難理解。

西雅圖球迷對地區重新擁有一隊NBA球隊仍存在希望。（Getty Images）

其實除了當地球迷之外，不乏球星也期望西雅圖能擁有一支NBA球隊，如西雅圖土生土長的尼特羅賓遜（Nate Robinson）、加尼特（Kevin Garnett），甚至韋迪（Dwyane Wade）也提過比起入股現有的30隊，他更想在西雅圖建立球隊。至於在超音速度過新秀賽季的杜蘭特甚至身體力行支持，2018年勇士和國王的季前熱身賽移師到西雅圖Key Arena舉行，杜蘭特穿着甘普「40號」球衣出場，「我覺得這個地區值得擁有一支NBA球隊。就像灣區值得擁有勇士隊，或洛杉磯值得擁有湖人隊一樣，西雅圖也是這樣。」

杜蘭特對於超音速還是有一種情意結。（nba.com）

縱然西雅圖目前在聯盟擴隊計劃中呼聲甚高，可是從落實到實行當中需要不少時間，以2002年夏洛特山貓為例。聯盟在2002年12月中確定了得標團隊，2003年宣佈隊名，直到2004年球季才正式出賽，後來球隊在2014年易名為夏洛特黃蜂。看來，假如西雅圖將擁有一支NBA球隊也非短期內完成，更何況目前仍在初步討論，將失落的超音速帶回西雅圖似乎仍有一段遙遠的路。

夏洛特山貓自2004年才正式加入聯盟，後來易名為現今的夏洛特黃蜂。（Getty Images）

最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：