【NBA】熱火狀態不佳自行熄火　獨行俠當錫加操苦練現成果

去季帶領熱火闖進總決賽的占美畢拿（Jimmy Butler），早前因右腳踝扭傷一度避戰，今天作客獨行俠似乎仍未重拾狀態。 反觀上場不敵黃蜂的獨行俠，憑住當錫（Luka Doncic）領軍，早早取得領先優勢，一舉以93：83「滅火」。

獨行俠上仗不敵黃蜂，當錫不滿自己的三分球5投0中，賽後留在球場獨自射球加操，苦練終於帶來成果。當錫與小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）內外開弓，首節已經搶佔先機，以20：16領先，熱火則靠艾迪巴約（Bam Adebayo）以及希路（Tyler Herro）中距離穩住局勢。

熱火難以阻擋今場攻勢凌厲的當錫，他亦展現苦練成果，今場10投3中的三分球相對上仗5投0中進步。（美聯社）

當錫靈活控球及步法難以防守：

獨行俠第二節由占士莊遜（James Johnson）發力，連番命中三分球進一步拉開比數，不過熱火憑鐵血風格窮追猛打，艾迪巴約連取5分，加上祖傑治（Goran Dragic）跳投，暫時止血。

獨行俠的添夏達威與當錫挺身而出，先後從三分線發炮，再次拉開比數。此節，占美畢拿不乏跳投或切入得分的機會，可惜屢次失手，未能助熱火逆轉頹勢。

剛剛復出的占美畢拿（右）似乎仍未重拾狀態。（路透社）

雖然進攻方面手感不足，不過占美畢拿與伊古達拿（Andre Iguodala）輪流針對防守當錫，仍能牽制對方。（路透社）

半場完結前出現一段小插曲。當錫切入上籃時被奧利尼克（Kelly Olynyk）身驅撞到頭部，他抗議球證沒有吹罰，被判技術犯規。憤怒的當錫一腳踢往場邊的電子屏幕板，回到後備席時再踢水樽洩憤。獨行俠以46：31領先完上半場。

當錫不滿球證未有吹罰，一腳踢電子板發洩。（影片截圖）

可憐場邊的電子屏幕板被當錫一腳踢爆。（影片截圖）

當錫一直未能平息怒氣。（美聯社）

▼▼當錫嬲嬲豬一腳踢爆▼▼

下半場，熱火低迷的進攻未見改善，獨行俠在第3節打出一波10：2攻勢，一度領先24分，隨後輕鬆突破防線，以73：53拋完第三節。

熱火末節急起直追，可惜早段失分太多，縱使完場前1分11秒憑艾菲利巴特利（Avery Bradley）一記三分球追至9分之差，可惜獨行俠放慢節奏，熱火無力逆轉。最後獨行俠在當錫27分、15籃板、7助攻的「雙雙」數據，加上球隊4人得分上雙，以93：83擊敗熱火。

艾佛利巴佛利（左）於末節力追失分，遺憾他逆轉敗勢。（路透社）

熱火今場進攻相對疲軟，剛復出的占美畢拿靠罰球貢獻2分、3籃板、2助攻，命中率6投0中，明顯未在狀態。縱然熱火由艾迪巴約、希路以及復備上陣的艾菲利巴特利力追比數，可是球隊今場的三分球命中率慘不忍睹，上半場在三分球12投全失，全場33投亦只中7球，成為球隊早段缺堤失分的關鍵之一。

對比起獨行俠外線進攻，熱火確實相對不足，亦是敗仗的關鍵之一。（nba.com）

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