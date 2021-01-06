【籃球娛樂】運動員才懂的共鳴　小李華士示範一秒激嬲女友

NBA球員生活忙碌，除了穿州過省到處比賽之外，還少不了球隊和自主訓練，令他們未有太多時間在家陪伴家人。 紐約人的奧斯汀李華士（Austin Rivers）最近正正因為在唯一的休息天也決定練習投籃，令懷孕女友Audreyana Michelle強烈不滿，他苦笑表示：「真正運動員才懂的問題。」

職業球員的生活盡是比賽與訓練，如果他們尚未有另一半也還好，有太太或女朋友的話，陪伴不足或許成為爭吵的導火線，最近奧斯汀李華士也面對同樣問題……

奧斯汀李華士與女友Audreyana感情穩定，不時網上放閃。（instagram截圖）

話說在比賽與訓練的空檔，奧斯汀李華士得到一天的休假，不過他想把握時間練習投籃，故此他決定向女友報備，豈料成為爭吵的開端。

從奧斯汀李華士上載的影片可見，他剛結束長途車旅程，前腳剛步進家門便告知女友Audreyana自己打算放假時到球場練習投籃。

奧斯汀李華士剛從長途旅程回家，行李仍在身邊，他正向女友報備準備投籃訓練，即時惹得女方發怒。（instagram截圖）

奧斯汀李華士如何一秒激嬲女友：

“I pulled up... She HOT right now 😂”



Austin Rivers’ girl was pissed since she wanted to spend time with him and he just wanted to get some work in at the gym.



(via @AustinRivers25/ IG) pic.twitter.com/sU4gGKUvih — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 5, 2021

Audreyana顯然不想他將難得的一天休假都花在籃球，認為他在放假時應該好好放鬆一下，並語帶怒氣表示自聖誕節開始沒有好好相聚。

大家以為Audreyana不放行，奧斯汀李華士便會乖乖就範，影片最後還是拍下他在紐約人訓練場館的畫面，他還打趣表示：「她現在很Hot。」

女友最後還是放行，不過奧斯汀李華士搞笑表示女友正氣在頭上。（instagram截圖）

Audreyana正在懷孕，希望愛人在身邊陪伴也是人之常情。（instagram截圖）

不過，此「HOT」不同彼「HOT」，Audreyana這種是怒氣，奧斯汀李華士還真的懂得苦中作樂。

其實Audreyana正在懷孕並臨盆在即，希望得到另一半陪伴也是人之常情，奧斯汀李華士看來要努力哄回女友了。

奧斯汀李華士勁「HOT」女友（按圖放大）：

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同場加映，【NBA球員的索爆妻子、女友WAGs】（按圖放大）：