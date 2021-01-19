【NBA】勒邦占士最後關頭走步　勇士大逆轉湖人　57年來首次

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-19 17:31

等待了一季的「咖哩Vs大帝」對決今日終於上演，然而由史提芬居里（Stepthen Curry）帶領的勇士，在落後19分的情況下施政大逆轉。勇士在尾節狂攻下，終場以115：113拿下反勝，終止湖人近期的5連勝之餘，亦證明居里領軍的球隊仍是不容忽視的對手。

作客湖人，勇士開賽一個不留神遭對手舒路達（Dennis Schroder）獨拿14分，加上安東尼戴維斯（Anthony Davis）無壓力下交出6次助攻，客隊首節一度落後19分。「咖哩仔」第二節仍沒有太多進攻空間，縱然奧比（Kelly Oubre Jr.）嘗試力挽狂瀾，但所轟入的16分也抵擋不了湖人上半場53.5%的命中率。

「咖哩仔」上半場沒有太多進攻空間。（Getty Images）

惟下半場，經典的勇士時間來了。安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）第三節開始不久，在1分18秒內，連續投中3個三分球，逼得湖人立即暫停。不過其後勇士卻遭對手打出一段小高潮，湖人再次拉開比分，以92：81進入尾節。

+ 4 + 4 + 4

還以為賽事毫無勝負懸念，湖人連勝紀錄即將延長，可是第4節勇士掀起了反撲。居里在關鍵時刻連取5分，勇士一段11：0的攻勢隨即反超。然而勒邦占士在最後關鍵4分多鐘出現2次要命的走步違例，最後1分07秒「咖哩仔」碰上了安東尼戴維斯的一個錯對放手機會，他外線晃開並命中關鍵三分。雖領先的勇士最後12秒沒能進球，但勒邦占士最後一攻未能命中，勇士驚險拿下勝仗。

第4節勇士掀起了反撲。居里3在關鍵時刻連取5分。（Getty Images）

勒邦占士在最後關鍵4分多鐘出現2次要命的走步違例，只靠罰球拿到2分。（Getty Images）

勇士上一次半場落後湖人至少15分而逆轉成功，已是1963年張伯倫（Wilt Chamberlain）的時代。 「我們喜歡這種大幅度落後，然後逆轉的感覺」，賽後居里表現雀躍，而談到起初的落後，他認為是努力的原因，「我們不認為球隊已經輸了，當然不希望落入這樣的局面，但我們仍須繼續戰鬥。」

今日其餘賽果：

+ 2 + 2 + 2