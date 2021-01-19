一紙一筆埋藏下籃球靈魂　 本地畫家Roy的NBA油畫人生

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-19 19:14

繪畫這回事，畫家透過筆觸、色彩為媒介，建構他們獨有的世界，向大眾傳達所思所想。從一件作品讓大家產生共鳴、感受，着實不容易，這種獨特的詮釋能力，後天努力之餘，天份也是不可或缺。「相信自己有畫畫天份，再加上後天努力，有信心能夠以此為職業。」油畫家鄭加維（Roy）說着。 以NBA球員為題的作品，一筆一劃加上細節，Roy為球迷帶來不同的共鳴。

從小喜歡畫畫，一張紙、一支筆就是Roy無盡的色彩世界。可是現實就是如此，求學時專注學業考試，投身社會後的柴米油鹽，從零售、倉務以至銀行職員，Roy為了生存而努力着，「要賺錢、要生活，哪有時間想再畫畫。」

一擱起畫筆便是10年，惟生活的現實中，Roy依然想念那個天馬行空的創作空間，「打工生活真的很沉悶，26歲時決定辭職開設畫室，做自己喜歡的事。」年輕沒有包袱也沒有顧慮，一顆向前衝的心油然而生，「至少我知道喜歡畫畫，自己仍然會買井上雄彥的作品，心底認為仍然存在『呢樣嘢』。」

毅然辭職，重拾畫筆，並以此為職業，Roy當時認為應該趁年輕，做自己喜歡的事情。（黃寶瑩攝）

迷惘中因NBA重拾路向

「呢樣嘢」是Roy對繪畫的堅持與熱情，趁年輕賭上一把，憑拼勁開展新事業。惟現實卻沒有一帆風順，生命總是出現不同挑戰，走出一個迷霧之後迎來另一個迷惘，「我未算找到方向，開始思考自己真正喜歡甚麼，發現籃球是我著迷的運動，不如開始以NBA創作主題。」

成長過程中，大家或許被現實磨掉了最初的「那個我」，尋回自我的過程中剝開一層又一層自己，找回這顆純淨的初心。糅合生命中最喜歡的兩個元素，NBA畫作成為Roy其中一個創作方向，一幅幅不同年代的NBA球員、教練且極具個人風格的大小作品，「畫畫是我表達對籃球之愛的方式，有人可能是寫作、儲波衫、波鞋，而畫畫就是我的方法。」

大約7、8年前開設第一間畫室，Roy卻找不到方向，NBA讓他在創作路上重回軌道。（黃寶瑩攝）

Roy部分的NBA油畫創作（按圖放大）：

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以耐性煉成一幅幅心血

在繪畫世界之中擁有不同的表達手法，素描、水彩、水墨、粉彩，千變萬化，可是Roy卻對油畫情有獨鐘，成為他作畫主要的方式。油畫可說是一種「麻煩媒介」，需要時間等待顏料乾透，才能繪製另一部分，「油畫要處理很多層次，可是覺得整個過程很適合我，都要需要耐性等待。」不僅是需時甚久，就連清洗畫筆要用上特別稀釋劑，「但我就係好鐘意。」Roy透露創作過程中，會花更多時間於構思概念，在腦海中反覆改動，想清楚最後呈現的效果，才真正下筆。每一幅油畫創作都是Roy以耐性煉成，以另一種面貌向大家展現熟悉的球員。

Roy獨愛油畫的不同層次感，惟代價便是等待顏料乾透的時間。（黃寶瑩攝）

油畫的質感令Roy以此作為連結他與受眾橋樑。（黃寶瑩攝）

苦澀的過程、心靈的滿足

Roy每天花上超過10小時泡在畫室，處理教授畫班或其他畫畫工作，然後才是他創作NBA油畫的私人時間，「時間一直不夠用，唯有左擠右擠來創作自己最喜歡的作品。我沒可能不憂柴憂米，只專注畫NBA作品，這是現實的顧慮。當然也不能只想生活，不去做自己喜歡的事，兩方面取一個平衡，」面對維持生計現實，還是需要丁點喘息空間，惟Roy卻苦笑着耍手擰頭，「不能說是喘息......我從早到晚只做同一件事，畫畫，直到晚上空餘時才創作NBA作品。其實我也累，過程絕不輕鬆，可是我會投入其中，還是享受、滿足。」苦澀中帶有滿足，兩者未必不能並存，換個角度看這種甜密的負擔，正正能讓Roy甘之如飴。

一幅幅的NBA油畫代表了Roy無數個創作的晚上。（黃寶瑩攝）

來自高比精神的推動力

看着Roy畫室內的叼住雪茄的米高佐敦、身穿24號球衣的高比拜仁，還有馬刺「GDP」三巨頭，一切都是Roy花上無數個晚上的心血而成。每幅畫作都是Roy的「親生骨肉」，透過細膩筆觸、縝密的色彩配搭，將自己所思所想演繹於畫布上。

Roy於2015年開始繪製以NBA為題的油畫系列，這幅高比正是他第一幅作品。（受訪者提供）

「第一幅NBA作品是高比，當然我早期也喜歡MJ，作為馬刺球迷的我也愛真路比利（Manu Ginobili），可是高比影響我最多。」籃球迷對高比的曼巴精神應該最熟悉不過，追求完美的執着、凌晨訓練的故事，無不打動大家，甚至影響各行各業，「高比留給世界精神，提醒大家如何在自己擅長領域中努力，有時自己工作到凌晨，或是疲累時，想起他又會繼續有動力向前。」

Roy身後的正是第二幅高比畫作，當時自己工作相對辛苦，在情緒到來的作品。（黃寶瑩攝）

在高比於去年離世後，Roy繪畫的第三幅高比作品，一改過去用色強烈、硬派的風格，用上柔和筆觸及顏色營造天國的氛圍。（黃寶瑩攝）

帶同親筆作品與偶像見面的神奇旅程

高比的籃球精神影響了Roy，Roy的畫作亦引起每位球迷內心陣陣的悸動，以作品令受眾有所觸動，這亦是畫師與創作者的幸福來源。

「活塞也是我喜歡的球隊之一，特別是2004年於被看低時奪冠，是我中學時代的回憶。」自自然然，活塞也成為Roy筆中的主角，將當年的陣容化成畫作，甚至於2019年親自帶同作品與賓華萊士（Ben Wallance）及拉舒德華萊士（Rasheed Wallace）見面。球星們仔細研究油畫內的絲絲細節，甚至比對紋身的還原度，種種的反應讓Roy滿心歡喜：「他們很欣賞、尊重，反覆細看，知道我是真球迷。拉舒德華萊士用手機拍下畫內的隊友，表示能夠自動辨識樣貌，讚我畫得相似。」或許創作過程確實艱難，惟看到作品獲得認同，受眾的欣賞，足以洗去所有的辛勞。

Roy於2019年有機會帶同作品與活塞偶像見面。（受訪者提供）

拉舒德華萊士甚至即場比對畫作與自己紋身，大讚畫得非常相似。（受訪者提供）

出版《球魂不滅》一書的機會

Roy過去6年間創作近百幅作品，本來打算於去年籌辦展覽，惟疫情關係一直未有行動，反而給了他一個將畫作結集成書的機會，出版《球魂不滅》一書。將過去作品重新篩選、編排、整理，以年代劃分不同篇章，配以文字作嚮導，一步步帶領讀者走進NBA的時光隧道，重新感受過去與現在，「其實在整理期間，也看到自己起初以肖像為主，畫功、風格與現在有別，以前比較單調，現在多點變化。」這些年來，改變的不僅是NBA世界，還有創作風格越來越鮮明的Roy。

編排及為新書重新配上部分文字時，Roy亦藉此機會看到作品風格於這些年的改變與進步。（黃寶瑩攝）

縱然創作之路不容易，Roy卻享受他這條充滿挑戰的道路。（黃寶瑩攝）

從毅然辭職到開創畫畫事業，由寂寂無名到球星分享作品，Roy一路走來或許崎嶇、或有苦有甜，可是他依然保持初衷：「發生便是發生了，無得諗後悔，只能向前望，在你已選擇的道路上做得更好。」Roy Cheng Artworks畫室不僅滿是油彩的味道，還承載住Roy對籃球的熱情，以及向前衝的勇氣，當然少不了在無數個夜䦨人靜的晚上，陪伴他度過創作時光的3隻小貓。

當Roy工作時候，他的貓貓們懶洋洋躺在一旁休息。（黃寶瑩攝）