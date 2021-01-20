【NBA】拿科特驗出左腎腫塊暫休戰　溜馬「因禍得福」獲額外補償

撰文： 任祉羲 最後更新日期： 2021-01-20 16:59

早前在「夏登離隊」大龍鳳的四方交易之中，籃網的拿科特（Caris LeVert）作為籌碼送到溜馬，可是他在體檢中發現左腎出現腫塊，目前等待進一步診斷報告。身體出現狀況對籃球員絕非好事，惟拿科特卻樂觀看待：「我一直沒出現任何癥狀，這次交易或許救我一命。」

現年26歲的拿科特參加2016年選秀，被籃網以首輪第20順位選中，開展職業生涯。拿科特在這5年間一直進步，一度被視為球隊有力爭冠的基石球員，他更於去季球隊兩大球星K.艾榮（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣時，撐起大局的陣容之一。

拿科特雖然為替補球員，可是他的穩定表現一直是保證。（Getty Images）

籃網得到夏登的四方交易內容（按圖放大）：

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拿科特被交易之前，開季至今為籃網上陣12場，錄得場均18.5分以及生涯最高6助攻。本以為他被送到溜馬後能夠大展拳腳，可惜體檢時發現左腎的腫塊，令他無限期休戰。「我一直沒有發現任何癥狀，今季甚至沒有缺席任何一場比賽，感覺自己很健康。」拿科特感恩表示若不是發生交易，也不會在詳細的體檢中發現身體異狀，「長遠來說，這次交易或許救我一命。對我來說，最重要的是保持健康並確保自己能夠活得長久。」

雖然目前身體出現狀況，惟拿科特卻樂觀面對。（instagram截圖）

「當然我很想快點打球，我是競爭者，很享受每一次比賽。」對拿科特而言，確保身體健康比起籃球更為重要，惟目前團隊仍需進一步診斷：「我們仍未知道腫塊屬良性或惡性，仍然等待最新檢查報告。」基於拿科特的身體狀況，溜馬額外得到2024年次輪選秀權及部分現金作補償。

拿科特逐漸開始加入溜馬的訓練。（pacers instagram截圖）

同場加映，盤點NBA場上的「肥仔」球員：（按圖放大）