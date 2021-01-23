【NBA】拿殊狠批防守如虛設　籃網三巨頭缺一再不敵騎士

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-23 17:25

籃網有「三巨頭」坐陣，但目前看來威力不大，因為經已連續兩場不敵騎士。 今日（23日）籃網作客再以113：125敗陣，其中為了接下來對熱火的一仗，決定讓杜蘭特（Kevin Durant）輪休，被外界認為今場是籃網未戰先放棄。

上場苦戰雙加時惜負，當時杜蘭特共上場50分鐘，為了讓他好好休養決定今場讓其輪休缺陣。沒有杜蘭特，場上只剩下艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）兩人領軍復仇，可惜大戰四節籃網都一直處下風。

杜蘭特今場輪休。（Getty Images）

雖然上半場艾榮攻下18分，但騎士承接上場火力，由新人後衛錫斯頓（Collin Sexton）穩定輸出，加上後備上陣也貢獻31分，氣勢直壓過籃網。到下半場籃網失誤更多，防守在騎士面前形同虛設，兩隊分差直迫雙位數，雖然艾榮有嘗試力挽狂瀾，但只能追近至10分之差，終未能復仇成功。

場上只剩兩巨：艾榮和夏登領軍。（Getty Images）

兩大球星對今場也顯得相當無奈。（Getty Images）

坐擁聯盟中最具侵略性的陣容， 兩仗對上同一個對手都無功而返，實在讓人大跌眼鏡；杜蘭特、夏登和艾榮三大巨星本來就有接管球賽的能力，即使是杜蘭特缺陣，剩下兩人的能力也是近乎無人可擋。但就如外界賽前的預測，三人合體時球權就是最大的隱憂，然而今場可見夏登不如所測的改變打法。

夏登起手次數明顯比以往少，配合較多。（Getty Images）

不再是火箭時代的一支獨秀，反而出奇地將機會交到艾榮手中，夏登今場14射6中、三分球9射4中，交出19分、5籃板和11助攻的「雙雙」數據，14次出手顯然遠低於火箭9季的場均19.6次，可能是初來報到，選擇從綠葉做起。

騎士再拿下一仗。（Getty Images）

可是，對上騎士兩仗皆北，三巨頭顏面無存，在缺少杜蘭特場面更不受控制。雖然艾榮火力撐住全隊，積極出手和夏登不停在外圍發炮，24射14中拿下38分、5助攻，但效率卻為-11，被炮轟只是「空砍」。儘管不停貢獻三分和「And-1｣ 卻無補於事，始終難敵騎士的內線火力。籃網全隊全陽只抓下29個籃板，其中只有6個進攻籃板，其得分節奏和二次進攻機會都不及對手；反觀，騎士則錄得50個籃板球，杜蒙特（Andre Drummond）和蘭斯（Larry Nance Jr.）就在籃下陣守和開火，成為籃網敗陣的主因。

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）

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拿殊的調配被評為提早放棄此仗。（Getty Images）

本以為來一場敗仗後，籃網會「訓身」復仇，但主教練拿殊（Steve Nash）看來不這樣認為。這一場面對的騎士內線時籃網最無力的方面，想必是拿殊早料的事實，除了讓杜蘭特輪休，也在落後13分時大手一揮，將哈里斯（Joe Harris）、艾榮、夏登等主力收起，派出年輕球員，提早進入「垃圾時間」，鏡頭轉再主將身上，都顯得格外無奈，看來除了球員中間的合作，教練的調配也需要時間。

拿殊則在賽後的訪問中批評球隊的防守「出事」，不單是效率差，更像是形同虛設，對手在進攻時幾乎都感受不到任何壓力，所以有要方法贏下50/50的比賽。

NBA高薪控球後衛，夏登排第幾？ (按圖放大）

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