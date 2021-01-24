【NBA】居里創生涯里程碑一仗輸掉比賽　三分榜只居一人之下

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-24 17:43

作為三分球現役指標人物，史提芬居里（Stephen Curry）在歷史三分入球榜定有一席之地，今日（24日）他以2562個三分球超越溜馬名將米拿（Reggie Miller），榮登史上第二位。 好消息說完了，接下來的壞消息就是勇士輸球，還是轟烈地慘敗108：127。

今場前，居里只差4球三分就可以超越米拿，預計今日對上爵士的一戰中就可以完成。居里果然不負眾望在第二節剩餘3分21秒時命中今場第3球三分，順利追平紀錄。

居里成為最年輕達成2560球三分的球員。（AP）

最年輕三分球王者

最終居里全場射入5球三分，成功超越米拿，以2562球登上三分入球排行榜第二位，僅次於2973球的雷阿倫（Ray Allen）。

居里同時以最快速度達到這成就，他只用上715場比賽已攻入2560個三分球，年齡為32歲又315天，如今退居第三位的米拿直到39歲239天方攻入第2560個三分球。

居里要成為史上第一的三分球王，前面只剩下雷阿倫一個對手。由於後者已退役，數據不會再有變動，居里仍處當打之年，衝破剩下412球差距相信只是時間問題。打破雷阿倫紀錄指日可待，甚至很大機會成為3000球三分的第一人。

NBA三分球紀錄： （按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

居里今日全場射入5球三分。（AP）

不過今場勇士卻沒有因為居里的三分而反彈，面對今季的西岸強權爵士，可算是毫無抵抗力，輸得徹底。

從首節開始，勇士就被玩弄在股掌之中；相反爵士開賽2分鐘就攻入14分，第二節就讓勇士淪陷。雖然居里連續命中兩球三分，個人也斬獲24分、7籃板和7助攻，更射入5球三分球，但隊友間只有3人得分上雙，被爵士的6人雙位數得分比下去，全隊射入20球三分，的確讓勇士無可奈何，最後只能以108：127慘敗。

但今季爵士火力旺盛，勇士完全無力抵擋。（AP）

但球隊卻以19分不敵對手。（AP）

雖然爵士主將米曹（Donovan Mitchell）今場交出23分、7籃板和6助攻，數據上不及對手居里，但「神隊友」的力量實在龐大，讓球隊輕鬆用上半場就奠定勝局，讓球賽的下半幾乎形同垃圾時間。

一個球星都抵不住對手的「神隊友」。（AP）

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：