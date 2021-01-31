NBA︱尼拉特絕殺三分止連敗　隊友更衣室「大禮」恭候結果勁惹笑

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-01-31 16:40

公牛主場迎戰拓荒者，但主場之利都沒有阻止對手從身上拿走勝利，不敵尼拉特（Damian Lillard）的最後神奇一擊。 經歷此仗後，公牛遭遇3連敗，但拓荒者就成功結束連敗。

今日（31日）尼拉特有如神助，全場26射15中，其中包括三分球17射8中，怒攻44分、9助攻和5籃板。

尼拉特在前三節已經攻下30分，全能數據一度幫助球隊領先19分。公牛相當慢熱，第三節尾段發力，在短短2分鐘打出11：2的攻勢，將分差縮窄至個位數。

神奇三分球，尼拉特今場「救全家」。（Getty Images）

公牛在拓荒者鬆懈之際殺其一個措手不及，第四節火力全開，在拿芬（Zach LaVine）和麥簡倫（Lauri Markkanen）的帶動下公牛如入無人之境，先有麥簡倫射入三分再入樽，再有拿芬切入上籃，更在最後32.1秒時轟入三分，領先120：115。

完場後，隊友馬上跑向尼拉特。（Getty Images）

拓荒者今場避過3連敗的宿命。（Getty Images）

尼拉特在最後11秒爆發，不輸蝕也射入超遠三分「Logo Shot」再看準拿芬的失誤利用跳球機會再策動一次進攻，尼拉特以一個「Side Step」三分絕殺公牛，終以123：122避過3連敗。

尼拉特今場交出44分、9助攻和5籃板。（Getty Images）

拓荒者更衣室內的慶祝情況：（按圖放大）

今場尼拉特的44分創下個人賽季的新高，上一次高分就是1月14日對戰帝王時寫下的40分。根據統計，今次是尼拉特生涯第21次單場射入8球三分，追平夏登（James Harden）並列歷史上第二位，僅次於居里（Stephen Curry）的50場。

隊友除了上前擁抱尼拉特，更在更衣室中準備了慶祝的「大禮」。其中麥哥林（CJ McCollum）在Twitter稱讚兄弟的表現：「天呀，他命中了這球三分，漂亮的跳球！」中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）也在網上用波斯尼亞語大叫尼拉特：「爸爸（Babo）！」

NBA三分球紀錄： （按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

NBA三分榜排名 命中率最高竟然是⋯⋯（按圖放大）：