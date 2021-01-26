【NBA】勒邦占士73.1%恐怖命中率　36歲的超級演出擊退騎士

撰文： 楊宇翹 最後更新日期： 2021-01-26 15:55

湖人傳奇高比拜仁離世即將一周年，球隊上下表明因為傷痛依然，今年將不會有任何的悼念活動，高比生前好友勒邦占士（Lebron James）也開腔表示不想回到去年的悲痛；也許占士只想以高比最愛的方式悼念。 今日勒邦占士於湖人115：108擊敗騎士一戰交出46分、8籃板、6助攻，成為繼高比拜仁後湖人第2位超過36歲、單場還能轟破40分的球員。

在高比離世一周年的前夕，湖人作客騎士，面對先前爆冷擊敗擁有「三巨頭」籃網的對手，湖人不敢輕率。騎士開局展現一段8：2的氣勢，但勒邦占士絕不讓好友辭世的前夕換來一場敗仗。占士接下來轟入4個三分球，單節貢獻17分讓湖人首節得雙位數領先。

勒邦占士交出46分、8籃板、6助攻。（美聯社）

湖人陣容強大，勒邦占士及安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦擁有致命對手的威脅，奈何球隊最差的就是飄忽的狀態。易邊後湖人有如陷入亂流，防守變得鬆散下讓對手狂轟31分，打完第三節，湖人反以2分落後。

勒邦占士首節貢獻17分。（美聯社）

惟霎時的落後，卻激發了「占士獸性」。這名36歲「老大哥」在尾節挺身而出，內、外線粉碎騎士防線，戰至餘下約4分鐘，占士更以一「logo shot」一挫對手軍心。占士尾節一人就獨拿21分，湖人終就以7分之差擊敗對手。勒邦占士26投19中、包含三分球11投7中，以73.1%的恐怖命中率攻下全場最高、本季新高的46分，成為繼高比拜仁後湖人第2位超過36歲、單場還能轟破40分的球員。

NBA老將逐個捉：

+ 7 + 7 + 7

勒邦占士第四節大爆發，「logo shot」更一挫對手軍心。（影片截圖）

勒邦占士成為繼高比拜仁後湖人第2位超過36歲、單場還能轟破40分的球員。（湖人官網）

「因為住家飯」，勒邦占士賽後笑說回歸克利夫蘭吃了媽媽的愛心餐，那回到避風塘的感覺讓他溫暖。不過說到今仗頂級表現的「催化劑」，竟與騎士一員工有關，占士指第三節在他一次的「炒粉」，那員工卻在後備席大聲慶祝。占士笑說：「看到我失手，他似乎太興奮了；我知道第4節是我的最愛，然而最終對他（那員工）也許是『好』結果。」