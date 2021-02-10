【高比拜仁意外調查】與Kobe關係親密　或致直升機師違規冒險飛行

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-10 11:37

籃球巨星高比拜仁去年直升機失事身亡，美國國家交通安全委員會昨日公布調查結果，指直升機機師索比恩（Ara Zobayan）在雲層中失去方向。在意外前，索比恩向控制塔表示正攀升離開雲層，但直升機實際上是下降。調查亦指，索比恩與高比拜仁的關係友好親密，可能令他感到自發的壓力，冒險在不安全的情況下起飛。

去年1月26日，高比拜仁乘搭的直升機在加州山區墜毀，高比拜仁、其女兒Gianna及機師索比恩等9人當場身亡。意外後一年多，美國國家交通安全委員會周二發表調查結果，委員會認為意外源於索比恩在不利的環境下堅持飛行，導致迷失方向，最終直升機失控墜毀。

【高比拜仁直升機意外現場】

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在飛行期間，索比恩向控制塔表示，直升機正在爬升離開雲層，但實際上直升機是下降。委員會主席Robert Sumwalt表示，在視野局限之下，機師會迷失方向，不清楚直升機是上升還是下降，轉左還是轉右。當機師看不到天空或地形時，很難判斷飛行高度及速度，導致迷失方向。

索比恩違反規例及訓練的做法，飛向雲層。調查員批評索比恩在嘗試逃離雲層時傾左飛，而不是向上垂直攀升。委員會沒有發現直升機有任何機件問題，而這款直升機不需要配備「黑盒」飛行紀錄儀。

索比恩駕駛時可能受惡劣天氣影響，引致嚴重意外。（美聯社／資料圖片）

Robert Sumwalt說：「在惡劣情況下，任何好機師都可能出意外。」他表示，當時索比恩可以選擇不飛入雲層，而是緊急降落，他指在12英哩外有機場，甚至可以在停車場降落。委員會副主席Bruce Landsberg說：「機師真的很想前往原定的目的地。」他不用「意外」來形容今次的事件，而是用「撞機」，他解釋：「你只會用意外去形容一些不可預料的事，但不幸地這件事不是。」

高比與女兒Gianna不幸罹難，遺下妻子與三名女兒。（美聯社／資料圖片）

據委員會披露，索比恩在意外前一日發文字訊息表示，意外當日的預報顯示天氣不是最理想，但在當日早上，他改稱情況尚可。

索比恩長期以來接載高比拜仁，駕駛事發直升機的時數有超過1200小時。調查員指，索比恩與高比拜仁的親密友好關係，可能令他有自發的壓力（self-induced pressure），渴望載高比拜仁到目的地，所以在不安全的情況下冒險飛行。調查沒有指高比拜仁曾向索比恩施加壓力。

高比與妻子Vanessa的故事：

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NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna 去年1月尾在一宗直升機意外中離世，與妻子Vanessa及餘下3名女兒自此生死相隔。（Instagram）

以高比方式說再見（按圖放大）：