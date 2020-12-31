【傷逝2020】高比墜機罹難震驚全球　馬勒當拿溘然而逝舉世同哀

可惡的2020年，不止因新冠肺炎疫情肆虐一度令體育界全面停頓，奧運會和歐洲國家盃史無前例延期，還帶走一批備受世人愛戴的體育名將。 年初NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）在直升機意外中跟次女Gianna雙雙罹難，至今傷痛猶在，到年尾一代球王馬勒當拿、意大利金童元祖羅斯相繼病逝，注定是令人傷感的一年。

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1月初NBA才送別貢獻良多的史端（David Stern），月尾即要永別高比拜仁，籃球迷無一不痛心。8與24，兩組曾經在洛杉磯叱吒風雲的數字，如今只留下思念。

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4月份籃球場上另一令人最為人熟悉的面孔、著名體育攝影師Anthony Causi患上新冠肺炎離世，接着5月爵士前教頭史隆（Jerry Sloan）逝世，籃球界短時間內驟然失去多個傳奇人物。

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電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman縱然不是運動員，熱愛籃球的他跟NBA淵源甚深，既是明人賽常客，亦是今年入樽賽評判之一，他亦曾於電影《42號傳奇》（42）飾演美國職棒大聯盟（MLB）史上首位黑人球員Jackie Robinson，因此今年8月他因結腸癌離世，體育界同感悲痛。

同在8月，曾入選明星隊、當選最佳第六人的拓荒者名將奇里福羅賓遜（Clifford Robinson）亦在壯年因癌症病逝。2020年，實在可憎可厭。

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對足球界而言，今年更是令人不堪回首的一年。2月送別慕尼黑空難英雄、曼聯一代門將格歷（Harry Gregg），3月前皇馬會長辛斯（Lorenzo Sanz）染上新冠肺炎離世，只是災難般的序幕。

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3月時只有35歲的前英超球星韋定咸（Peter Whittingham），離奇地在酒吧意外跌倒後傷重不治，不久後年僅14的馬體會明日之星文祖拿，亦因不明原因逝世，二人英年早逝令人傷感。

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一生只效力過列斯聯一隊的1966年英格蘭世界盃奪冠大軍成員積查爾頓（Jack Charlton），7月安詳離世，終年85歲。幾乎成為曼聯球員的著名影星辛康納利（Sean Connery）以及另一位1966年世界盃英格蘭奪冠英雄、曼聯名宿施泰利斯（Nobby Stiles）同在10月撒手塵寰。

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利物浦史上最佳門將基文斯（Ray Clemence）、一代球王馬勒當拿11月先後離世。前者有份開創紅軍上一個王朝的光輝歲月，一生為人令人景仰；後者即使因球場外種種荒唐事成為魔鬼天使混合體，他以一雙「魔術腿」曾為足球寫下前人無法想像的新一頁，亦為阿根廷以及拿玻里貧苦大眾在現實生活的絕望中帶來希望之光。

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誰能避免傷逝傷逝 但離別是否這樣可畏 歌曲——傷逝

球迷傷痛未完，便傳來仍在壯年的前富咸球星柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）病逝的悲訊。2014年帶領阿根廷再闖世界盃決賽的主帥沙比拿，在馬勒當拿逝世後大受打擊，不足兩星期後亦撒手人寰。

1982年世界盃大放光芒的意大利一代金童羅斯（Paolo Rossi），以及成功為利物浦中興的前領隊侯利亞（Gérard Houllier）先後在12月告別麈世。兩個月內，1982、1986兩屆世界盃最觸目的球星先後殞落，實在叫人傷感。

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香港體壇方面亦失去多位貢獻良多的名人——港協暨奧委會創辦人之一、曾任會長31年的永遠名譽會長沙理士太平紳士，香港網球總會永遠贊助人、香港籃球總會首席名譽會長何鴻燊，前寶路華班主黃創保及1960年代百米男飛人威林喜路（William A. Hill）先後往生。

漫長的2020年總算告一段落，但願新的一年好人一生平安。

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