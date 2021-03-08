【NBA明星賽】占士隊20分大勝杜蘭特隊　字母哥MVP成歐洲首人

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-08 14:14

NBA明星賽自上季開始改變賽制，大大提升了正賽的精彩程度，但今次看來並不是太有效。 Team LeBron第三節大幅領先，就連尼拉特（Damian Lillard）都「看不過眼」，半場前一步起手「Logo Shot」，指一指手腕，提醒大家「收工了」。Team LeBron在第四節毫無懸念地以170：150大勝Team Durant。

前3節進行12分鐘的對賽，每節重新開始計算分數。直至第4節時將之前3節比數疊加，並不再限時，只要任何一隊能夠達到首3節總分數再加上「24」分的目標分數便是勝方，改變打法除了增加新鮮感，也是為了向高比拜仁（Kobe Bryant）致敬。

占士今年明星賽上場時間不多，但卻享受賽事。（Getty Images）

【明星賽場邊精彩一幕：】

+ 12 + 12 + 12

今年球員分為Team LeBron和Team Durant兩隊作賽，杜蘭特（Kevin Durant）就因為腳傷缺陣，占士（LeBron James）也充當綠葉，上陣13分鐘僅得4分，36歲的明星賽成為他最沒有存在感的一屆。下半場開始他更讓尼拉特頂上，連隊友古斯馬（Kyle Kuzma）都調侃他說：「快點敷冰，快點。」

尼拉特說夠鐘收工了。

不過，占士和居里（Stephen Curry）的首次連線仍不負眾望，第一節4分鐘，占士運球到前場底線三分，傳球給剛過半場的居里起手射入一球「Logo Shot」。

雖然占士退下火線，但他選中的隊友就正發揮作用，其中「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）果然沒有讓占士失望，全場16次出手全中，重點是連三分都沒有失手，個人獨取35分、7籃板和3助攻，終榮膺MVP。成為首位明星賽出手超過10次還能100%命中率的球員，也是明星賽史上第一個歐洲球員MVP。

字母哥成首位歐洲球員MVP。（Getty Images）

字母哥成首位歐洲球員MVP。（Getty Images）

占士的選人策略：「選最強的」奏效。

好兄弟基斯保羅除了第二節跳球，不停嘗試在長人之中入樽外，也交出16次助攻，累積明星賽第128次助攻，超越魔術莊遜（Magic Johnson），躍居史上第一。

占士和居里首次連線。（Getty Images）

得分上，除了MVP，居里和尼拉特「雙炮」齊發，前者獨轟28分、4籃板和4助攻，後者攻下32分。兩人三分球同樣是16射8中，上半場更「Back to back」射入中場「Logo Shot」，最後一擊本來居里手起刀落準備完結這一場賽事，但卻失手，最後由尼拉特在半場「補刀」，射入超遠三分，此時居里也轉身示意比賽結束，尼拉特點一點手腕，因為「夠鐘收工了」。

【Team LeBron 占士隊陣容】：

+ 6 + 6 + 6

【Team Durant 杜蘭特隊陣容】：