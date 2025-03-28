高中女籃教練怒扯球員頭髮被炒　隊友挺身而出保護力抗權威｜有片

當地時間上周五（21日）晚，美國紐約洲高中女子籃球D級決賽，諾維爾高中（Northville High School）以37：43不敵拉法基維爾（La Fargeville）。賽後諾維爾高中球員夢露（Hailey Monroe）情緒激動，遭教練祖路（Jim Zullo）扯馬尾拉後，並出言訓斥。夢露的隊友湯堅絲（Ahmya Tompkins）挺身而出，保護夢露，將後者拉開，並跟祖路互相「手指指」對罵。

現場直播拍到這個畫面，祖路扯球員頭髮的舉動引起關注，最後被學校解僱。祖路發聲明，向夢露道歉，承認在任何情況下，教練都不應向球員動手。



事發在比賽後，今場攻入12分的諾維爾高中王牌球員夢露情緒激動，站在場邊想哭。突然，身後的教練祖路一手扯住夢露的馬尾，並將她整個人拉後，責備一番。另一位諾維爾高中球員湯堅絲在夢露身邊，她馬上保護隊友，將夢露拉到另一邊，分隔開夢露及祖路。祖路行上前，指住湯堅絲喝罵，而湯堅絲也不畏教練權威，也「手指指」回應。據美國傳媒報道，湯堅絲是祖路的姪孫女。

這段約20秒的畫面被直播鏡頭攝下，引起關注。諾維爾中央校區（Northville Central School District）在當晚午夜左右就發聲明，對事件深感不安，宣布解釋教練祖路，「我們要求教練具備最高水平的職業態度、體育精神、尊重學生運動員，而他的行為是完全不能接受」。

81歲的祖路發聲明，向夢露道歉，他表示：「我要向Hailey（夢露）的家人、球隊、學校及社區表達最最誠摯的歉意。」他承認動手是錯誤，「作為教練，在任何情況下我都不應該對球員動手，我真的很抱歉」。祖路很感激有機會帶領諾維爾高中女子籃球隊，以這班球員為驕傲，祝她們未來順利。