籃球熱話｜夏登捐6位數美元助母校增強實力　好心做法卻引爭議

美國Front Office Sports報道，快艇球星夏登向曾就讀的亞利桑那州立大學（Arizona State University）捐贈六位數字美元，助母校收購明星球員增強實力。



美國媒體指相關做法在NBA球星來說並不常見，該舉動雖然出自好心，但也引來爭議。



夏登最近為母校捐出6位數美元，以幫助該大學增強實力。（路透社）

亞利桑那州立大學並非NCAA籃球強隊，多年來男女子隊都未曾贏過冠軍，夏登便是該校史上最出名籃球員。他曾率隊打入NCAA第二輪賽事，到大學二年級時參加NBA選秀被雷霆選中，但至今仍跟母校保持緊密聯繫，例如非球季時會回去訓練。

夏登今次捐贈目標是該學校名為「太陽天使」的基金，費用主要用於美國大學運動的「NIL（name, image and likeness）」，即運動員可通過商業贊助、肖像權等方式獲利。該措施從2021年開始推行，此前在大學運動一直被禁止。

美國Axios指NIL從根本上改變了美國大學體育界，不少運動健將可憑此獲利，而亞利桑那州立大學這種缺乏相關計劃去幫助學生爭取合約的大學，便相對變得弱勢。

夏登此舉雖出於善意，但也引來爭議。（路透社）

該快艇球星表示：「NIL是目前（大學籃球）最重要之事，因為那些孩子希望通過努力和表現獲得回報。我希望幫助母校及球隊去羅致球員，若NIL是其中一個問題，我可以幫助他們。」

USA Today報道指，亞利桑那州立大學憑這筆捐款羅致明星中鋒Jayden Quaintance，以增強球隊實力。Front Office Sports指出，夏登並非第一個為NIL捐款的人，但該做法仍帶有爭議，因為不少受訪運動員都認為，應將捐款用於其他用途，例如資助球隊購買裝備或翻新設施等，他們認為這樣做更有意義，而不是將錢花在未來難以預測的大學生身上。