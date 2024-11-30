籃球｜渡邊雄大花15分鐘為八村壘事件解畫　願當中間人拉攏各方

效力NBA球隊洛杉磯湖人的日本球員八村壘，近日連續炮轟日本籃協及國家隊主帥賀華斯（Tom Hovasse），稱不再為這支日本國家隊效力，引起軒然大波。

同為日本國手的渡邊雄太，日前主動接受訪問，解釋是媒體報道時斷章取義，加上雙方溝通問題，才發展至如今局面。他表示願意擔任中間人，幫助平息今次事件。



八村壘近日發言，引來軒然大波。（Getty Images）

八村壘在月中突然批評日本籃協「向錢看」，之後又批評賀華斯水準未達世界級，質疑籃協選帥決定，更稱不再為國家隊效力。這名湖人球員是日本內線主力，被日本形容為國家隊「絕對王牌」，若失去八村壘，對日本打擊不小。

前NBA球員渡邊雄太，今年已回到日本聯賽效力，近日接受日本傳媒採訪時，他承認八村壘與賀華斯不和：「這一切的開端，是（去年）籃球世界盃結束後的記者會上，賀華斯發言被斷章取義，該發言引來了八村壘不滿。」

渡邊雄太在訪問中解釋今次事件。（Getty Images）

當時賀華斯被問到，球隊是否需要八村壘參戰奧運，賀華斯回答：「如果他想參加的話，希望他能聯絡我。當然我也希望八村選手參戰，若他不來，我也有自信能與現在的球隊取勝。」

渡邊雄太指，這番說話激怒了八村壘：「我馬上聯絡他，跟他解釋賀華斯的發言沒有惡意，但八村壘認為，他說這些話會令人誤解，本身便有問題。」

他續解釋，因為自己跟八村壘是同一間經理人公司，知道當時經理人公司希望八村壘能專注NBA，因此切斷他與外界一切聯絡，賀華斯因而無法直接聯繫該名球員，所以才表示「希望他能聯絡我」。

渡邊雄太指媒體斷章取義加上雙方溝通不佳，造成如今局面。（Getty Images）

「『若他不來，我也有自信能與現在的球隊取勝。』這句話，首先賀華斯是尊重參戰去年世界盃的日本球員，如果當時他說『八村壘不打奧運的話，我們便無法獲勝』，身為球員的我們不是會覺得更奇怪嗎。」渡邊雄太為賀華斯當時的發言解釋，同時強調雙方都不是壞人，今次事件中沒有人犯錯。

日本籃協發言人渡邊信治，在本月20日明確表示，賀華斯作為主帥率隊前往洛杉磯奧運的決定不會改變。渡邊雄太指賀華斯是最適合日本隊的教練，且國家隊內大部分球員和工作人員都如此認為，「若賀華斯因此事而離任，現在的日本國家隊恐怕會崩潰」。

渡邊雄太支持賀華斯（左）續任主帥，同時強調無意與八村壘對立。（Getty Images）

渡邊雄太強調不是為該教頭辯護，也無意與八村壘對立：「希望八村壘在NBA球季期間集中比賽，我會繼續跟日本籃協、賀華斯和八村壘溝通，希望日本國家隊能變得更好。」

日本電視台指，他此次發言長達15分鐘30秒，在事前已表明沒有問答環節，只希望解釋今次事件，其態度及處理方式即獲日本網民大讚。

日本籃協會長三屋裕子，周六首次開腔回應今次事件，並向外界道歉：「為球手建立一個能專心打籃球的環境，是我們的義務。經過今次一連串事件，意識到我們必須改善溝通方式。」不過《Sport報知》指，在日本籃協29日的聲明中，三屋裕子已表明會支持賀華斯留任。