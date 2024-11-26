籃球｜日籍湖人球星八村壘狂轟日本籃協　聲稱不再代表國家隊出戰

效力NBA球隊洛杉磯湖人的日本球員八村壘，近日連續炮轟日本籃協，批評對方「以金錢為考量」，與執教水平不足的主帥賀華斯（Tom Hovasse）續約，以及在公開場合大話連篇，痛指日本籃協若不改變運作方針，將不再代表日本出賽。



八村壘早前突批評日本籃協「向錢看」

日非混血的八村壘身高2.03米，是日本國家隊主力大前鋒，也是日本陣中為數不多的NBA球員，目前正效力湖人，被日媒形容為國家隊「絕對王牌」。巴黎奧運時，他場均為日本貢獻22分、6.5籃板，無疑是內線重要人物。

今月14日隨湖人擊敗灰熊後，八村壘被日本記者問及如何看現時的國家隊時，突然表達不滿：「我在NBA效力，為的是讓自己進步，也是為了日本的小孩，以及令日本籃球更強大。不過我覺得日本國家隊並非如此，他們是以金錢為考量。」

八村壘今月兩度公開批評日本籃協。（路透社）

指摘現任主帥經驗及水平不足

他批評現任日本隊主教練賀華斯執教方式不佳，認為應找一名曾為職業球員、有國家隊經驗且熟悉男子籃球的主帥執教國家隊，變相批評日本籃協為節省金錢，未有找一名具頂級水準的教頭。

賀華斯球員時代曾短暫效力過NBA的鷹隊，但只上陣2次，且沒有得分，之後輾轉到日本聯賽效力。他退役後主要執教女子籃球隊，2017年擔任日本女籃主帥，在2020東京奧運率隊打入決賽，最終不敵女籃霸主美國得銀牌，至2021年9月起執起日本男籃教鞭。

賀華斯曾率日本女籃在東京奧運奪銀，但八村壘認為男籃跟女籃不能一概而論。（Getty Images）

怒轟日本籃協講大話 宣稱不再為國出戰

本月24日八村壘接受日本《讀賣新聞》訪問時，以早前日本男籃不敵以年輕球員為骨幹的韓國一役為例，指摘賀華斯帶隊練習、錄像會議的水平均非世界級：「我們是日本頂尖球員，他只執教過女子籃球，即使他能率領女子籃球隊取勝，日本的男子籃球跟女子籃球不同。他未曾執教過職業男子籃球隊，如果覺得這樣也能獲勝，這種想法十分奇怪。」

早前日本籃協回應八村壘發言，表示月初與賀華斯續約前，便已跟該名球員溝通過。八村壘反駁這一說法，直指日本籃協公開講大話，表示未就此事跟任何人溝通過。他續指摘日本籃協「以自己利益為先」：「那些金錢根本不知道用在什麼地方，我想日本的孩子看到我們，也不會覺得『我想成為那樣的國家隊球員』。」

八村壘不滿日本籃協做法，聲稱不再為國家隊效力。（Getty Images）

日本籃協：不會改變主帥人選決定

他表示仍希望披上國家隊戰袍，參戰2028洛杉磯奧運，但強調日本籃協若繼續以這種方針運作的話，便不會代表日本隊出戰：「我本可不說這些，只是為了日本籃球而發聲。」

八村壘是日本男籃核心一員，近期連番發言在國內引起軒然大波，他若退出國家隊，無疑令日本隊內線失去重要支柱。日本媒體及網民普遍支持他，雖指出他可採取更溫和的表達方式，但認為日本籃協若想在奧運奪牌，應好好考慮一下八村的說話。

日本籃協發言人渡邊信治，在本月20日表示對八村壘「非常重視」，同時亦明確表示，賀華斯作為主帥率隊前往洛杉磯奧運的決定不會改變。